Tennis: il vincitore degli Internazionali Città di Vicenza è l'argentino Fancisco Comesana

Davanti ad un pubblico straripante, l’argentino Francisco Comesana, nato a Mar de La Plata (Argentina) 22 anni fa, si è aggiudicato la finale della 18esima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Vicenza - Trofeo FL Service, superando in tre set lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (3-6, 6-2, 6-2, lo score finale).

COMESANA IN SEMIFINALE AVEVA BATTUTO LA TESTA DI SERIE PASSARO

Questo il percorso di Comesana agli Internazionali di Vicenza: al primo turno ha superato 6-3, 7-6 il belga Coppejans, per 6-3, 2-6, 6-3 l’ucraino Sachko, 6-2, 6-2 il brasiliano Pucinelli De Almeida e in semifinale 7-6, 6-3 l’italiano testa di serie numero uno Francesco Passaro.

COMESANA: "GRAZIE ALLA VICENZA ARGENTINA"

«Ringrazio il pubblico e l’organizzazione che non mi ha mai fatto mancare niente, mi sono sentito come a casa - ha dichiarato il vincitore Francisco Comesana -. La gente di Vicenza mi ha sostenuto alla grande, oggi in tribuna c’erano molte maglie dell’argentina e mi ha fatto un grande piacere. Un saluto alla mia famiglia e al mio team, con cui questa settimana abbiamo fatto un gran lavoro».

BETTINI: GRAZIE AL PUBBLICO

«Voglio iniziare facendo un ringraziamento al pubblico che quest’anno è stato numerosissimo fin dalla prima serata - ha affermato il direttore del torneo Enrico Bettini -. Grazie ai tanti appassionati, abbiamo vissuto l’atmosfera di una finale ogni giorno».

BETTINI: "A VICENZA IL CHALLENGER ATP CON PIU' TRADIZIONE' DEL VENETO"

«Quello di Vicenza è il Challenger con la tradizione più lunga in Veneto, un percorso che abbiamo iniziato nel 2014 e che quest’anno abbiamo proseguito innalzando il montepremi fino a 80.000 dollari - racconta Bettini -. Allora come oggi l’obiettivo è quello di valorizzare questo impianto sportivo e avvicinare i nostri giovani ai migliori talenti del circuito mondiale, cosa che continueremo a fare anche nei prossimi anni».

«Abbiamo potuto ammirare dei giovani di grande prospettiva, compresi i due italiani Passaro e Nardi che, chissà, forse tra qualche anno potremo nominare tra i campioni che sono passati per il Tennis Palladio, come Musetti e Sonego - prosegue il direttore del Trofeo vicentino -. Tra i nostri sostenitori ringrazio innanzitutto l’amministrazione comunale che ci ha concretamente sostenuto nel portare avanti questo impegno con la città, abbiamo collaborato in maniera proficua con la passata amministrazione comunale, con quelle ancora precedenti e ci auguriamo di farlo anche con l’amministrazione appena eletta. Un sentito ringraziamento va poi alla Federazione, sempre al nostro fianco nell’organizzazione di questo evento e quindi ai nostri sponsor, confidando che siano rimasti soddisfatti dello spettacolo e dell’affluenza di pubblico. Abbiamo bisogno di tutti loro per immaginare di poter proseguire la tradizione di questo importante Challenger».

ALLA PREMIAZIONE ANCHE IL SINDACO POSSAMAI

«E’ una delle mie primissime uscite ufficiali come sindaco - ha subito dichiarato il primo cittadino Giacomo Possamai -. Come ha detto bene Enrico il merito va all’amministrazione passata che in questi anni ha sostenuto molto questa manifestazione e quindi l’impegno che ci prendiamo è a portare avanti questa collaborazione perché manifestazioni come gli Internazionali sono importantissime. Danno lustro alla città e a questo luogo dove venivo da bambino perché mio nonno ne è stato Presidente».

«Avere in centro storico un luogo pubblico comunale gestito così è importantissimo per la vita sportiva di Vicenza ma non solo - ha proseguito il Sindaco -. E il fatto di riempirlo con una manifestazione di alto livello come questa è un impegno non soltanto del circolo, di Enrico, ma anche della città. Per cui l’impegno per i prossimi anni è di portare avanti questa attività e di farlo guardando all’evento sportivo ma anche al messaggio che tramite questo torneo Vicenza lancia al di fuori dei propri confini. Avrete sempre l’amministrazione comunale al vostro fianco».

IN CHIUSURA IL SALUTO DEL PRESIDENTE FITP DEL VENETO SCOTTON

«Grazie al sindaco che ha scelto il mondo del tennis per una delle sue prime uscite ufficiali - ha subito affermato il presidente regionale Fitp Mariano Scotton -. Il Tennis Palladio è una delle società che sta facendo molto per il tennis e proprio da dirigenti come questi e da circoli di tradizione come questo è ripartita la rinascita tumultuosa del nostro sport. Oltre ad organizzare manifestazioni importanti come questa, il Tennis Palladio porta aventi un percorso importante a livello giovanile, oltre 250 ragazzi che hanno potuto ammirare questi campioni, per loro un grande riferimento, dei modelli. Grazie a Enrico Bettini e al suo staff per lo sforzo organizzativo, perché proprio con questo tornei possiamo creare un volano importante».