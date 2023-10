Tennis Comunali Vicenza: vittoria che fa sognare

La squadra di Serie A2 di Tennis Comunali Vicenza batte per 5-1 il Tennic Club Baratoff Pesaro e conquista la terza vittoria tra le mura amiche. I ragazzi capitanati dal tecnico Sebastian Vazquez vincono facile contro il fanalino di coda del girone, risultato già deciso al termine dei singolari.

Giovanni Peruffo in 34’ batte Riccardo Livi con un doppio 6-0. Tre minuti in più e un game concesso per il debuttante Tommaso Bertuzzo opposto a Nicolò Dalla Betta. Duplice 6-0 anche per Tommaso Dal Santo contro Diego Sabattini. L’incontro più combattuto vede Gabriele Bosio piegare Marco De Rossi per 6-0 7-5. Nei doppi, poi, Bosio e Marco Carretta vincono 6-0 6-2 contro Livi/Vidali mentre Bertuzzo/Fucile cedono con un duplice 6-4 a De Rossi/Sabattini

Domenica il campionato osserva un turno di riposo per tornare il 12 novembre con la trasferta a Casale.

Le parole del presidente Enrico Zen: “C’è soddisfazione perché la vittoria di domenica è tutta dei nostri ragazzi. E, passato il giro di boa, possiamo già festeggiare un grandissimo obiettivo: la salvezza. Adesso, però, spazio ai sogni e, nelle ultime due sfide che ancora mancano alla conclusione del girone, proveremo a giocarci l’accesso ai playoff promozione”.

Tennis Comunali Vicenza 5

Tennic Club Baratoff 1

Singolari: Dal Santo (2.3) b. Sabattini (2.5) 6-0 6-0; Peruffo (2.3) b. Livi (3.3) 6-0 6-0; Bosio (2.3) b. De Rossi (2.3) 6-0 7-5; Bertuzzo (2.5) b. Della Betta (4.2) 6-1 6-0

Doppi: De Rossi/Sabattini b. Bertuzzo/Fucile 6-4 6-4; Bosio/Carretta b. Livi/Vidali (B) 6-0 6-2.