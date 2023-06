Tennis Comunali Vicenza vince l'andata della corsa promozione per la B2

Buona la prima per Tennis Comunali Vicenza, che domenica a Chieti si aggiudica con il punteggio di 5-1 la gara di andata per la promozione in serie B2.

Il successo porta la firma nei singolari di Giovanni Peruffo, Tommaso Bertuzzo, Simone Fucile e Tommaso Stimamiglio e nel doppio di Bertuzzo-Peruffo mentre Fucile-Stimamiglio si sono arresi per 10-4 al long tie-break.

Domenica prossima è prevista la gara di ritorno sui campi di casa!

«Un risultato sicuramente positivo perchè i nostri ragazzi hanno mantenuto la concentrazione alta per tutta la giornata - commenta il tecnico Sebastian Vazquez -. Sarà fondamentale conservare questa attenzione anche al ritorno perché non é ancora finita e non possiamo concederci distrazioni. Bravi tutti quelli che sono scesi in campo, con un ringraziamento per Andrea Zanini, componente della squadra, che si é reso disponibile a qualsiasi evenienza, dimostrando una volta di più attaccamento ai colori sociali».

IMPEGNO IMPORTANTE ANCHE PER L'UNDER 14 DEI TENNIS COMUNALI

Ma sarà un fine settimana “caldo” anche per la squadra Under 14 maschile impegnata da giovedì al Lido di Venezia nelle Final four regionali.

A difendere i colori di Tennis Comunali Vicenza saranno Massimiliano Fucile (3.1), Robert Iorga (3.5) e Nicola Filippi Fermar (3.5). Capitano il maestro Edoardo Florio.

LE SODDISFAZIONI DEL PRESIIDENTE ENRICO ZEN

«Una bella soddisfazione che testimonia, una volta di più, il lavoro che stiamo portando avanti ormai da anni – commenta il presidente Enrico Zen - e che fa del nostro vivaio la base imprescindibile per allestire poi le prime squadre, con la serie A2 che rappresenta l’eccellenza e che dal prossimo ottobre ci vedrà impegnati in una sfida difficile ma proprio per questo bella e che sono sicuro saprà regalarci grandi emozioni».

TABELLINO - Tennis Chieti-Tennis Comunali Vicenza, 1-5

SINGOLARI: Peruffo (2.3) b. Bonafede (2.5) 6-2 6-1; Bertuzzo (2.5) b. Bravetti (2.6) 7-6 6-2; Fucile (2.6) b. Finocchi (2.8) 6-3 6-1; Stimamiglio (2.7) b. Sciulli (2.8) 6-4 6-0.

DOPPI: Bertuzzo/Peruffo b. Finocchi/Sciulli 6-0 6-2, Stimamiglio/Fucile perso da Bravetti/Bonafede b. Stimamiglio/Fucile 7-5 3-6 10-4.