Tennis Comunali Vicenza: promossi in B2 e i più giovani vincono il titolo veneto under 14

Nell’arco di due giorni il circolo cittadino presieduto da Enrico Zen ha festeggiato il titolo regionale conquistato dall’Under 14 e la promozione in serie B2. Partendo dai più grandi, dopo il successo per 5-1 nella sfida di andata, il ritorno si presentava tutto in discesa per la squadra capitanata dal tecnico Sebastian Vazquez.

Si è attestato 3-1 il risultato finale grazie ai successi nei singolari di Giovanni Peruffo, Simone Fucile e Tommaso Stimamiglio a fronte della sconfitta di Tommaso Bertuzzo.

«E' un orgoglio centrare questo obiettivo grazie ad una squadra composta interamente da giocatori del nostro vivaio - ha affermato Enrico Zen - che sono cresciuti con noi».

«Una vittoria di gruppo e dei singoli - aggiunge Vazquez - I ragazzi hanno dimostrato di essere sempre uniti e c'è stata massima disponibilità anche da parte di chi non ha giocato, ma a bordo campo ha fatto il tifo per i compagni. Bravissimi tutti».

LA SORPRESA DEGLI UNDER 14

Se per i grandi il successo era da pronostico, per i più giovani è stata una bella sorpresa.

L'Under 14 ha conquistato, infatti, il titolo veneto di categoria battendo sui campi di casa l‘AT San Giovanni Lupatoto per 2-1.

1-1 il risultato al termine dei singolari con Massimiliano Fucile che supera Viselli per 6-0 6-4 e Robert Iorga che si arrende a Modenese con un duplice 6-2.

Decisivo, dunque, il doppio in cui la potenza dei colpi di Fucile e l'intelligenza tattica di Iorga fanno la differenza permettendo ai nostri di imporsi con un doppio 6-1.

Sulla terra rosa del circolo di via Monte Zebio a Vicenza è esplosa la festa, con genitori ed amici ad applaudire una squadra che, partita per le Final four non certo da favorita, ha mostrato sul campo la sua compattezza e qualità.

Merito dei giocatori in campo (Massimiliano Fucile, Robert Iorga e Nicola Filippi Fermar), ma anche e soprattutto del capitano, il maestro Edoardo Florio, bravo nel gestire nella tre giorni di incontri il gruppo, sapendo regalare tranquillità e la giusta carica nei momenti decisivi.

Nelle prime due giornate di finale, disputate al Lido di Venezia ospiti del TC Ca’ del Moro, la formazione berica si era impota, sempre per 2-1, contro il Tennis Villafranca ed il Plebiscito Padova, con Massimiliano Fucile imbattuto nei singolari disputati.

In attesa delle premiazioni ufficiali (in data e sede ancora da stabilire da parte del Comitato regionale veneto), a congratularsi con i ragazzi era presente il vice presidente della FITP Gianni Milan.

Gli under 14 col vicepresidente nazionale di Federtennis Gianni Milan

RISULTATI IN SINTESI



SERIE C

Tennis Comunali Vicenza – Tennis Chieti 3-1

Giovanni Peruffo (2.3) b. Paolo Bonafede (2.5) 6-2 6-4, Diego Bravetti (2.6) b. Tommaso Bertuzzo (2.5) 6-4 7-6(2), Simone Fucile (2.6) b. Alessandro Sciulli (2.8) 6-3 6-1, Tommaso Stimamiglio b. Piero Finocchi (2.8) 6-3 6-1

UNDER 14 FINAL FOUR REGIONALI

Tennis Comunali Vicenza - Tennis Villafranca 2-1

Tennis Comunali Vicenza b. Plebiscito Padova 2-1

Tennis Comunali Vicenza – AT S. Giovanni Lupatoto 2-2