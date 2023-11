Tennis Comunali Vicenza: prima sfida playoff contro il Circolo Tennis Scaligero

Sarà il Circolo Tennis Scaligero l’avversario di Tennis Comunali Vicenza nel primo turno dei playoff promozione in programma domenica 26 novembre sui campi di via Monte Zebio con inizio alle ore 9. La vincente affronterà lo Sporting Club Eur in una doppia sfida.

Nell'ultima partita del girone di qualificazione la squadra vicentina ha vinto in trasferta sui campi del Circolo Tennis Albinea. Quinto successo stagionale, che ha consolidato il secondo posto finale in classifica. 4-2 il risultato finale dopo che i singolari si erano chiusi sul 3-1 grazie ai successi di Gabriele Bosio per 6-1 6-2, contro Leonardo Iemmi, Ajaz Bedene per 6-2 6-4, contro Lorenzo Bocchi e di Giovanni Peruffo con un doppio 6-2 contro Tommaso Iotti. Sconfitta invece per Tommaso Dal Santo che ha ceduto per 6-3 6-4 a Cristian Carli dopo aver vinto il primo set per 6-4.

Nel doppio é stata l'inedita coppia Bedene/Bosio a firmare il punto decisivo imponendosi per 6-3 6-4 contro Bocchi/Motti. Dall'altra parte i baby Bertuzzo/Stimamiglio si sono arresi soltanto al long tie-break a Iotti/Iemmi: 6-1 5-7 10-3 il punteggio finale per gli avversari.