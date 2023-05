Dal 29/5 il tanto atteso challenger atp fl service presso il palladio '98 contrà della piarda

Tutto pronto per la 16^ Edizione degli Internazionali di tennis città di Vicenza, Challenger Atp FL Service che si terrà dal 29/5 al 04/6 in Contrà della Piarda presso il Palladio ‘98. Torneo con 73.000$ di montepremi, vinto lo scorso anno da Andrea Pellegrino.

Nel frattempo come di consueto già si conoscono i 21 ammessi per primi a parteciparvi che fluttuano attualmente tra i 100 ed i 200 mondiali. Sono 9 gli italiani tra i quali il detentore del titolo. Oltre a lui, Giulio Zeppieri n°120 TDS 3 (In foto copertina credit Bruphotopress), romano che si sta allenando presso l’Horizon di Sartori in Via Sant’antonino; Francesco Passaro n°126 TDS 5; Mattia Bellucci n°165; il pordenonese Riccardo Bonadio 168; Franco Agamenone n°170; Luciano Darderi 178; Francesco Maestrelli 182 e Flavio Cobolli 183. Non ci sarà Matteo Arnaldi che si era fatto notare nel Challenger vicentino, perché in rampa di lancio a Roma.

Grazie già ad un successo al primo turno nel main draw accederà al Roland Garros direttamente al tabellone principale. Testa di serie numero uno sarà quindi salvo defezioni l’argentino Juan Manuel Cerundolo n°105, spalleggiato dagli altri suoi connazionali Facundo Bagnis 123, Thiago Augustin Tirante 150. Testa di serie n°2 sarà l’australiano James Duckworth 106, un solo spagnolo Pedro Martinez 142. In lista anche il blasonato francese Benoit Paire, che probabilmente godrà di una wild card della federazione tennistica francese e potrebbe lasciar posto ai molti rincalzi tra i quali svetta Andrea Collarini, finalista della scorsa edizione ora fermo a quota 198. Completa la lista delle teste di serie, al numero 8 il portoghese Joao Sousa.

Ancora a secco di titoli in questa stagione, ex n°28, ma che ha guadagnato sei posizioni dimostrando un buono stato di forma. C’è il ceko Vit Kopriva n°159, il belga Kim Coppejans n°176, l’austriaco Maximilian Neuchrist 186 e i due sudamericani il brasiliano Thiago Seiboth Wild 188 ed il cileno Alejandro Tabilo 190. In panchina ad attendere qualche defezione di questi titolari, Matteo Gigante, Alessandro Giannessi, Gianluca Mager, Lorenzo Giustino e Salvatore Caruso. Non si conoscono ancora le wild cards, sia quella dell’organizzazione, che quelle della Federtennis italiana che verranno decise dal commissario tecnico “Filo Volandri”.

Saranno 6 i qualificati ammessi tra i 32 in tenzone che un paio di giorni prima del main draw saranno già presenti presso gli impianti.