Tennis, i campioni provinciali di 4^ categoria sono Samuele Faccin e Chiara Reginato

Aggiudicandosi l'Ibi pre quali svoltisi ai Comunali di Vicenza, per i soli giocatori di 4^ categoria, si sono qualificati per la fase regionale e di fatto hanno in tasca anche il titolo provinciale. Nel doppio sono risultati migliori Putin e De Zotti del Ct Vicenza