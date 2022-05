Tennis, al via il campionato di serie b: 3 squadre vicentine in gara

Inizia il campionato di serie B per 3 squadre vicentine e tutte al maschile. In B1 Ct Vicenza e Tc Schio Artel nella B2 i Comunali. Nella B1 il Ct Vicenza di Via Sant’Antonino è inserito nel girone 2 assieme al Tc Finale Ligure, Sassuolo, Ceriano (Va) Tc 2002 Benevento, Colle degli Dei Roma e Ct Brindisi.

Domenica 15/5 con inizio alle ore 10 in casa contro il team beneventano del Tc 2002.

Questo il roster: Sandro Koop 2.3 austriaco, Marko Andrejic 2.3 austriaco, Enrico Giacomini 2.4, Tommaso Lago 2.4, Francesco Ferrari 2.4, Stefano D’Agostino 2.5, Davide Galvanin 2.5, Fabrizio Cavestro 2.6, Giovanni Manfrini ed il tedesco 2.6 Lukas Nikolaus Ollert. Prima trasferta il 22/5 a Finale Ligure contro i savonesi. Il Tc Schio Artel è nel girone 5 assieme a Canottieri Casale (Al), Lanciano, Lecco, Maggioni (Ap) Angiulli (Ba) e Giotto (Ar).

Questa la formazione scledense. Lukas Neumayer 2.2 austriaco, Robert Quentin Maxime 2.2 francese, Davide Tortora 2.4, Filip Leszek Pieczonka under 18 polacco 2.5, Patrick Ofner 2.5 austriaco, Matteo Mazzaretto 2.6, Luca Pavan 2.6, Pietro Pettinà 2.7, Massimo Bosa 3.1, Philipp Oswald austriaco 3.1 e Ian Silva 3.2. Domenica 15 subito in salita con la trasferta a Bari e primo incontro casalingo in quanto la seconda giornata riposa e sarà per il 29/5 contro gli alessandrini della Canottieri Casale. Nella B2 Girone 4, c’è il team dei Comunali di Vicenza di Via Monte Zebio.

Dovranno giocare contro la prima gara il 15/5 in trasferta a Trento, in casa il 22/5 contro il Rovereto, 29/5 Riposo, 2/6 in casa con i trentini del Levico Terme, il 5/6 trasferta breve contro il Villafranca, il 12/6 in casa con il Plebiscito di Padova e il 19/6 in trasferta a Bolzano.

Questa la formazione. Tommaso Dal Santo 2.2, Giovanni Peruffo 2.4, Marco Carretta 2.4, Matteo Meneghetti 2.5, Simone Fucile 2.6, Alessandro Battiston 2.6, Tommaso Bertuzzo 2.7, Tommaso Stimamiglio 2.8, Mirko Balestro 3.1 e Enrico Zen 3.2.