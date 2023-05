Tennis: all'Internazionali Città di Vicenza cadono le prime due teste di serie

Martedì 30 maggio 2023 sui campi sui campi del Tennis Palladio 98 a Vicenza si sono svolti quindici incontri per gli Internazionali di Tennis Città di Vicenza - Trofeo FL Service.

Come spesso accade in queste manifestazioni combattute ed equilibrate, sono "cadute" molte teste di serie (su tutte, la tre Kopriva e la quattro Bonadio) a favore di sfidanti più regolari e in palla come Nino Serdarusic che sul centrale ha strappato più di un applauso con un gioco profondo e aggressivo.

Mercoledì 31 maggio al pomeriggio alle ore 15 fari puntati sul derby sudamericano tra l’argentino Andrea Collarini e il brasiliano Matheus Pucinelli De Almeida, mentre il match serale, delle ore 19.30 in poi, sarà tra Luca Nardi, testa di serie numero due del torneo, e il ceco Dalibor Svrcina.

I RISULTATI DI MARTEDI' 30 MAGGIO AGLI INTERNAZIONALI DI VICENZA

SINGOLARE - Ionel-Fati? 6-4, 6-4; Serdaruši? - Bonadio 6-3, 6-0; Burruchaga - Agamenone 7-6, 6-2; Collarini - Kopriva 6-0, 7-5; Trungelliti - Rottoli 6-3, 6-1; Rodriguez Taverna - Gigante 1-6, 6-1, 6-1; Navone - Gaio 6-3, 6-4; Travaglia - Piraino 6-0, 6-3; Comesana - Coppejans 6-3, 7-6; Sachko - Sousa 6-2, 7-6;

DOPPIO - Dutra da Silva/Pucinelli de Almeida - Huertas del Pino A./Huertas del Pino C. 6-2, 6-3; Taylor/Noguchi - Somani/Sharan 6-3, 7-6;