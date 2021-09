Supercoppa hockey in line: Milano in paradiso e i Diavoli Vicenza sulla graticola

Una gara dal grande agonismo ed equilibrata per tutti i 40 minuti di gioco quella tra MC Control Diavoli Vicenza e HC Milano Quanta che ha visto i veneti chiudere in netto vantaggio nel primo tempo (3-1) e i lombardi poi pareggiare nella ripresa e chiudere in vantaggio sul 3-4.

Nel primo tempo va in rete Fiala (in power play) per Milano; pareggia a 3' il bomber Delfino. Seguono due gol in power play per Vicenza con Dal Sasso e Francon al 14' e al 18'. nella ripresa al 23' segna in power play Vendrame e poi al 27' e al 33' Ferrari e Banchero su azione di rimessa.

Tabellino: Mc Control Diavoli Vicenza – Milano Quanta (3-1) 3-4?

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Avesani, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Dal Sasso, Pace, Baldan, Frigo N., Cantele, Francon.?All. Maran F.

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Hodge, Gambin, Ederle, Vendrame, Lusignani, Fiala, Sica, Ferrari, Belcastro, Banchero, Ronco.?All. Sommadossi D.

Arbitri: Lottaroli e Rigoni D.

Reti?: pt: 1.52 Fiala (M) pp, 3.51 Delfino (V), 13.59 Dal Sasso (V) pp, 18.21 Francon (V) pp; ?st: 23.45 Vendrame (M) pp, 27.07 Ferrari (M), 33.15 Banchero (M).