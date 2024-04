Karate, Sport lab brilla alla Coppa Italia Fik

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Grandi successi per la scuola di karate Sport Lab Asd di Dueville alla Coppa Italia Fik per cinture colorate, che si è tenuta il 20 e 21 aprile a Granarolo dell'Emilia (Bologna).

La competizione, che ha visto la partecipazione di ben 1070 atleti provenienti da tutta Italia, è stata un'occasione importante per gli atleti di Sport Lab per mettersi alla prova e confrontarsi con i migliori karateka d'Italia. E i risultati non si sono fatti attendere: Sport Lab ha conquistato un bottino di 2 medaglie d'oro e 4 medaglie di bronzo, 2 quarti posti e 4 quinti posti dimostrando ancora una volta l'alto livello di preparazione dei suoi atleti.

I campioni di Sport Lab: Raffaelli Riccardo: 1° posto nel kata categoria Ragazzi Manni Simone: 1° posto nel kata categoria Speranze fino a cintura arancio Rizzato Filippo: 3° posto nel kata categoria Speranze fino a cintura arancio Ben Ali Adam: 3° posto nel kata categoria Speranze verdi e blu Andrea Fortunato: 3° posto nel kata Esordienti categoria Speranze fino a cintura arancio Andrea Pavan: 3° posto nel kata categoria Cadetti verdi e blu Un grande orgoglio per la scuola: I successi ottenuti alla Coppa Italia Fik rappresentano un motivo di grande orgoglio per tutta la scuola di karate Sport Lab Asd guidata dal Maestro Ilaria Danieli.

I risultati ottenuti dagli atleti dimostrano l'impegno, la dedizione e la passione che vengono dedicati quotidianamente all'allenamento. Articolo a cura di: Ufficio Stampa Sport Lab Asd