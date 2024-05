Tennis, i risultati delle cinque squadre vicentine dopo la 4^ giornata della serie B nazionale

I risultati delle 5 squadre vicentine impegnate nel campionato nazionale di tennis serie B. A riposo il Palladio ‘98 per consentire la preparazione dei campi di gioco per il Challenger Atp, già giunti alla seconda giornata di gare. Sandrigo agguanta un pareggio insperato dopo essere stato in svantaggio per 3-1 in casa dei veneziani del Green Garden. I Comunali di Vicenza vincono in trasferta a Pavia, ct Vicenza maschile a riposo, il femminile, unico vicentino vince per 3-1.

Serie B2M Gir.2 4^ giornata di 7

Risultati: Auralis Lighting-River 5/1, Can.1883-Comunali Vi 1-5, Parabiago-Devi.s 4/2. Classifica: Parabiago Mi p.12; Auralis Lighting Eurosporting Tv p.7; River Sporting Udine p.6; Comunali Vicenza p.4; Ct Vicenza p.3; Davi.s Tennis Team Bologna p.1; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.0. Prossima giornata 5^ di 7 Domenica 2 Giugno ore 10.00. Davis-Auralis Lighting, Ct Vicenza-Canottieri, River-Comunali Vicenza. Riposa Parabiago.

B2M Gir.6 4^ giornata di 7

Risultati: Auralis Lighting-River 5/1, Can.1883-Comunali Vi 1-5, Parabiago-Devi.s 4/2. Classifica: Parabiago Mi p.12; Auralis Lighting Eurosporting Tv p.7; River Sporting Udine p.6; Comunali Vicenza p.4; Ct Vicenza p.3; Davi.s Tennis Team Bologna p.1; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.0. Prossima giornata 5^ di 7 Domenica 2 Giugno ore 10.00. Davis-Auralis Lighting, Ct Vicenza-Canottieri, River-Comunali Vicenza. Riposa Parabiago. B2F Gir.2, Risultati: Ct Vicenza-Il Poggio 3/1, Park Villorba-Meran/o 3/1, Altopiano-Parabiago 4/0. Classifica: Altopiano p.10; Park Tennis Villorba p.7; Stampa Sporting p.5; Meran/o e Ct Vicenza p.4; Parabiago p.0.

Prossima Giornata 5^ di 7 domenica 2 Giugno: Parabiago-Ct Vicenza, Stampa Sporting Torino-Park Tennis, Agrisport-Meran/o. Riposa: Altopiano Bergamo.