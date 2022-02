Serie A: Rangers Rugby Vicenza vince a Paese 26-17

Gara dura ed avvincente a Paese, con i biancorossi che muovono per primi il tabellino con il piazzato di Mercerat 0-3. I trevigiani reagiscono subito e sorpassano con la meta di Balzi trasformata da Sartori 7-3.

Vicenza non si scompone e con il pilone Franceschini trova la meta convertita che li riporta avanti 7-10.

Al 24’ Ceccato commette fallo e lascia in inferiorità i vicentini. Al 27’ Paese spinge ancora e trova il nuovo allungo con la meta di Serrotti per il 14-10.

Vicenza lavora ai fianchi e trova il piazzato che accorcia le distanze con la punizione di Mercerat per il 14-13.

Al 34’ i padroni di casa trovano il drop del 17-14 ma Mercerat sul finale di tempo centra ancora i pali per il 17-16 con cui si chiude la prima frazione.??

Nella ripresa Vicenza cambia faccia, grazie anche al vento che ora soffia dalle spalle dei biancorossi. Paese commette fallo e resta in 14 per il giallo a Serrotti. Al 46’ è Gutierrez a schiacciare in meta con Mercerat chirurgico per il sorpasso Rangers 17-23. Il ritmo cala, Vicenza amministra in difesa grazie anche all’ottima tenuta atletica.

Al 69’ Torregiani, reo di un avanti volontario, rimedia il giallo. Vicenza ancora in inferiorità ma ancora una volta la determinazione dei ragazzi di Faggin e Saccardo chiude tutti gli spazi. Nell’ultimo minuto, Vicenza avanza e trova con Mercerat il piazzato del 17-26 che toglie anche il bonus difensivo ai trevigiani??

E' L'OTTAVA VITTORIA PER VICENZA

Vicenza ottiene l’ottava vittoria stagionale, la prima al “Visentin”, in una gara difficile, in orario inusuale e con un vento molto fastidioso. Onore al Paese per la qualità della mischia che ha creato non pochi problemi al pacchetto biancorosso.??Vicenza mantiene la testa della graduatoria, raggiunto dal Valsugana vittorioso con bonus sul Verona nell’altra gara di alta classifica della giornata, ma non c’è il tempo di festeggiare: domenica prossima altra importante trasferta esterna a Verona alle ore 14 e 30 per continuare a correre.?

TABELLINO - Paese, Stadio “G. Visentin” – Domenica 27 Febbraio 2022 - Campionato Serie A Girone 2 – recupero 8° giornata?

Rugby Paese vs Rangers Rugby Vicenza, 17-26 (pt 17-16)

MARCATORI: pt 2’ cp Mercerat (0-3), 4’ m Balzi tr Sartori (7-3), 9’ m Franceschini tr Mercerat (7-10), 27’ m Serrotti tr Sartori (14-10), 31’ cp Mercerat (14-13), 34’ drop Sartori (17-13), 38’ cp Mercerat (17-16); st 6’ m Gutierrez tr Mercerat (17-23), 39’ cp Mercerat (17-26).



Rugby PAESE: Stella, Sartori, Geromel (cap), Ceban, Geronazzo, Seno, Balzi, Serrotti, F.Cavallo (20’ st Di Pietro), Properzi Curti, Vanin (1’ st De Rovere), Sottana, Michelini (14’ st Lazzaron), P.Zanatta (20’ st R.Cavallo), Cenedese (15’ st Vlad).

All. Menelle – Bosco - Gega?A disposizione: Pornaro, Passuello, Danesin.

Rangers Rugby VICENZA: Paluello, Marin, Flynn, Meneguzzo (cap), Lisciani, Mercerat, Della Ratta, Torregiani, Piantella, Peron (32’ st Tonello), Nicoli (41’ st Speggiorin), Saccardo, Franceschini (37’ st Messina), Gutierrez (25’ st Franchetti), Ceccato (3’ st Lazzarotto).

All. Faggin - Saccardo?A disposizione: Speggiorin, Boscolo, Menegaldo, Gallinaro.

ARBITRO: Francesco Meschini (Milano)?AA1: Rossi (Treviso) AA2: Torra (Milano)

CARTELLINI: pt 24’ giallo Ceccato (Vicenza); st 5’ giallo Serrotti (Paese), 29’ giallo Torregiani (Vicenza)

CALCIATORI: Paese 2/2 (Sartori tr 2/2 drop 1/1); Vicenza 5/5 (Mercerat tr 2/2 cp 4/4);?NOTE: terreno in buone condizioni, giornata soleggiata e ventosa, spettatori: 250 circa;?Punti conquistati in classifica: Paese 0, Vicenza 4.?

MAN OF THE MATCH: Mercerat (Vicenza)??



I RISULTATI DEL RECUPERO DELL'OTTAVA GIORNATA

?Rugby Paese vs Rangers Rugby Vicenza 17-26 (0-4); ?Petrarca Padova vs Ruggers Tarvisium 40-27 (5-1);?Rugby Casale vs Rugby Badia 13-15 (1-4)?; Valsugana Padova vs Verona Rugby 29-21 (5-0); ?Valpolicella Rugby vs Rugby Udine 20-0 (5-0).



CLASSIFICA?: Rangers Rugby Vicenza 40; ?Valsugana Padova 40; ?Rugby Paese 30; ?Verona Rugby 26;?Rugby Badia 22?; Ruggers Tarvisium 21; ?Petrarca Padova 18; ?Rugby Casale 17?; Valpolicella Rugby 9; ?Rugby Udine 0.



PROSSIMO TURNO 12° giornata 06/03/22 ore 14:30

?Verona Rugby vs Rangers Rugby Vicenza?

Petrarca Padova vs Valsugana Rugby Padova?

Valpolicella Rugby vs Rugby Casale?

Ruggers Tarvisium vs Rugby Badia

?Rugby Udine Union FVG vs Rugby Paese