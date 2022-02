Serie A: i Rangers Rugby Vicenza in campo ai Ferrovieri per amichevole con Biella

Sabato 5 febbraio alle ore 14 e 30 alla Rugby Arena di Vicenza, i ragazzi dei coach Faggin e Saccardo ritroveranno il campo per scaldare i motori in vista della ripresa del campionato. Ad accompagnare la Rangers Rugby Vicenza ci sarà il Biella Rugby, formazione piemontese inserita nel Girone 1 della Serie A, attualmente al secondo posto in classifica a quota 28 punti, frutto di sei vittorie – di cui quattro con bonus – in sei gare.

I gialloverdi di coach Porrino inseguono il Cus Torino a quota 34 seppur con una partita da recuperare. Per la formazione biellese restano quindi intatte le possibilità di ambire alla vittoria del girone per accedere ai playoff promozione.



Un allenamento importante per entrambe le squadre, per ricominciare a prendere confidenza con il ritmo partita ed ampliare la profondità della rosa. Aspetti fondamentali in questo 2022 visto il programma massacrante previsto dalla Federazione: 11 partite in 12 weekend di cui otto turni consecutivi.