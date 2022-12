Sci: la vicentina Asja Zenere a punti nel gigante di Semmering

La vicentina Asja Zenere (26 anni, nata a Bassano del Grappa) è andata a punti mercoledì 28 dicembre 2022 nella gara di slalom gigante di Coppa del mondo a Semmering in Austria. L’altopianese del Centro sportivo Carabinieri ha fatto registrare il 20esimo posto nella prima manche, commettendo poi qualche errore nella seconda e chiudendo 24esima. La vittoria è andata alla statunitense Mikaela Shiffrin (in 2.03.51, per lei il 79esimo successo in carriera), con Marta Bassino terza e Federica Brignone quarta in 2.04.01.

Seconda, con un recupero prodigioso (dopo un grave errore) che le ha consentito di strappare la piazza d'onore a Bassino, la svizzera Lara Gut-Behrami in 2.03.61.

Asja Zenere è risultata in classifica 24esima in 2.07.19 con il pettorale 39 a 3" dalle compagne azzurre Bassino e Brignone.

Giovedì 29 dicembre 2022 a Semmering si chiude l'anno con uno slalom speciale pomeridiano: prima manche alle ore 15 e seconda alle 18 e 30.