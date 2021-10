Scherma: alla maratona berica di spada vince la vicentina Paola De Boni

Si è conclusa oggi la XIII^ Maratona di spada, la tradizionale gara di spada maschile e femminile mista organizzata dal Circolo della Spada di Vicenza. In questa due giorni che ha visto incontrarsi al palascherma di via Riello oltre 50 spadisti e spadiste provenienti da tutta Italia, ogni atleta ha svolto circa 40 assalti divisi in 6 turni di girone.

Alla fine della fatica sono risultati premiati i primi 8 sia maschili sia femminili. Grande successo per il circolo della Spada di Vicenza che ha visto vincere la propria atleta Paola De Boni. Per il Circolo anche Eleonora Piemonte che si è piazzata sesta.

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA MARATONA DI SPADA A VICENZA

Sul sito del Circolo della Spada di Vicenza, società benemerita che ha compiuto oramai 100 anni, vi sono tutti i risultati e le classficiche della due giorni: www.schermavicenza.it