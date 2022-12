Rugby, under 19: prima di Natale Rangers Vicenza vince col Feltre e Rugby Alto Vicentino pareggia col Mirano

La scorsa settimana nell'ultima giornata di campionato prima della pausa natalizia, le due formazioni Under19 composte dagli atleti della Rangers Rugby Vicenza e dal Rugby Alto Vicentino si sono confrontate con il Feltre a Vicenza e con il Mirano a Schio.

RANGERS VICENZA -RUGBY FELTRE, 29-24

Sul sintetico della Rugby Arena, i vicentini della Formazione1 faticano ad entrare in partita complice l’indisciplina ed un po’ di nervosismo. È quindi il Feltre ad aprire le marcature verso la fine del primo quarto di gara con uno 0-7. Vicenza si ricompatta e va in meta con Dalla Vecchia, segue la trasformazione di Musone: è parità sul 7-7. Proprio nell’ultima azione Feltre torna avanti 7-14 con cui si val al riposo.

Nella seconda frazione i ragazzi degli allenatori berici Montenegro e Nichols restano concentrati e continuano a giocare seguendo il piano di gioco stabilito. I vicentini vanno in meta con Baratella e Musone è preciso nella trasformazione: si riagguanta il pareggio, 14-14.

Feltre ribatte colpo su colpo e torna avanti da penalty, 14-17.

I biancorossi si riportano in attacco e mancano un calcio di punizione, ma l’inerzia è ancora dei padroni di casa.

Dalla Vecchia sigla la doppietta, Musone aggiunge l’addizionale per il momentaneo 21-17. Vicenza ancora in attacco e Musone continua il suo personale tabellino di alto livello con il calcio di punizione che vale il 24-17.

Feltre fa valere tutta la sua qualità e torna in attacco siglando la meta del pareggio (24-24) a cinque minuti dal termine. Grazie alla lucidità e ad un atteggiamento ancora più offensivo i biancorossi tornano avanti con la meta di Rigo che fa esplodere di gioia tutta la Rugby Arena. Vittoria 29-24 per i vicentini.

In campo per Rangers Rugby Vicenza-under 19: Bortolan, Pagano, Berdin, Sarca, Ghibaudo, Marangoni, Rossato, Carretta, Zanon, Musone, Caron, Oliva, Baratella, Dalla Vecchia, Castagna, Rubega, Benedetti, Rigo, Ragazzi.

RUGBY ALTO VICENTINO-RUGBY MIRANO, 20-20

Nella sfida al campo “Nelson Mandela” di Schio la formazione "Rangers Rugby Vicenza 2" dell'under 19 (Rugby Alto Vicentino) ha dato vita ad un vibrante incontro con i veneziani del Mirano. Entrambe le squadre sono andate alla ricerca della vittoria rispondendo colpo su colpo e terminando la gara con un pareggio 20-20. Caretta è stato costretto ad uscire dal campo per un taglio rimediato dopo un brutto colpo al volto.