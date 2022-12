Rugby, under 17: la Rangers Vicenza asfalta il Rugby Bassano

Seconda vittoria consecutiva della Under17 del Rangers Rugby Vicenza, "franchigia" composta dagli atleti di Rangers Vicenza, Rugby Thiene, Rugby Alto Vicentino, Valchiampo Rugby e Aries Rugby.

La settimana prima di Natale sul sintetico della Rugby Arena, grande prestazione dei ragazzi vicentini che si sono imposti 44-0 nel derby con il Bassano e così hanno concluso nel migliore dei modi il 2022 sportivo.

Un risultato che a prima vista induce a pensare ad una partita agevole. In realtà è Vicenza ad imporre il proprio gioco fin da subito, capitalizzando al meglio il grande volume di occasioni create. Il Bassano, sempre pericoloso, complica la vita alle trame del Vicenza, che riesce a rispondere senza lasciare spazio e lanciandosi in attacco per costruire opportunità per nuove segnature.

I vicentini, scesi in campo con una formazione largamente rivista date le molte assenze, sono riusciti a trovare subito un’identità di squadra salda: è quesa la vera e propria vittoria della giornata.

Nota positiva e molto piacevole: la presenza del numeroso pubblico che con entusiasmo ha motivato ancor più gli atleti vicentini a dare il massimo.

Rangers Rugby Vicenza vs Bassano 44-0

Formazione della franchigia vicentina: Grassani, Caron, Balasso, Ghirardelli, Zordan, Montoli, Mansutti, Novello, Bance, Menon, Gobbo, Caroselli, Soliman, Filippi, Volosciuc, Casarotto, Ramina, Pedon, Danuso, Doko, Schio.