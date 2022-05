Rugby, serie C: ValchiampoVicenza chiude battendo il Villadose 15-14

Partita al cardiopalma al Comunale di Chiampo: nell’ultima giornata della stagione, i Cadetti del ValchiampoVicenza ed i polesani del Villadose si rincorrono e si sorpassano fino alla fine.

Vicentini avanti 3-0, gli ospiti rispondono e vanno in meta 3-7. ValchiampoVicenza non ci sta e torna subito avanti 8-7, punteggio con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa Villadose segna la seconda meta e si porta sul 8-14. Tutto finito? Nemmeno per sogno, il sussulto dei biancorossazzurri vale la seconda meta trasformata che porta avanti i padroni di casa 15-14 con cui si chiude il match.

I vicentini portano casa il secondo successo sul campo consecutivo, il miglior modo per chiudere questa lunga stagione. Menzione speciale per il Valchiampo Rugby e lo sforzo organizzativo per ospitare al meglio la gara.