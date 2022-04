Rugby, serie A: vince Valsugana Padova sui Rangers  Vicenza (41-29), è sorpasso in classifica

Dieci in tutto le mete segnate, quattro per la Rangers e sei per il Valsugana, giusto per comprendere la qualità e la volontà di giocare messe in campo da entrambe le formazioni.

Vicenza deve subito rincorrere la meta del Valsugana dopo appena due minuti, 7-0. Grazie ad una marcatura trasformata ed un penalty, la Rangers si porta avanti 7-10. I biancocelesti rispondono e tornano avanti 12-10, punteggio che chiude la prima frazione.

La ripresa vede Vicenza subire ancora l’iniziativa casalinga. Valsugana allunga con una meta 19-10, ma Vicenza risponde subito mantenendo il distacco corto 19-17.

Poi versoi 60' di gioco, arriva l'uno-due micidiale dei padroni di casa che si portano sul 33-17. La Rangers prova a reagire e in pochi minuti confeziona due mete che ricuciono lo strappo 33-29. Si entra negli ultimi dieci, decisivi, minuti.

Vicenza sembra avere l’inerzia della gara, ma sta ancora inseguendo. Valsugana attende l’occasione e riparte in contropiede ottenendo prima un calcio di punizione ed infine una meta allo scadere per il definitivo 41-29.



Cinque punti in classifica per il Valsugana che allunga in classifica a quota 65, mentre per la Rangers arriva la seconda sconfitta stagionale. I vicentini devono accontentarsi del punto bonus offensivo che vale il 61 punto in graduatoria.



A due giornate dal termine i giochi non sono ancora matematicamente chiusi, ma Vicenza dovrà fare bottino pieno con Paese e Casale e sperare in un passo falso del Valsugana con Verona o Tarvisium.?



TABELLINO

Stadio “Valsugana Rugby Padova”(PD) – domenica 24 Aprile 2022?

Valsugana Rugby Padova-Rangers Rugby Vicenza, 41-29 (Pt 12-10) mete 6-4

MARCATORI: Pt 3’ M Beraldin TR Roger(7-0) 9’ M Cesaro TR Mercerat (7-7) 23’ Cp Mercerat (7-10) 30’ M Gritti (12-10) St 42’M Ferraresi TR Roger (19-10) 49’ M Marin TR Mercerat (19-17) 55’ M D’inca TR Roger (26-17) 59’ M Parisotto L TR Roger (33-17) 70’ M Paluello TR Mercerat (33-24) 72’ M Mercerat (33-29) 74’ Cp Roger (36-29) 77’ M Gritti (41-29)

VALSUGANA RUGBY PADOVA: Sorgato,(49’ D’inca) Parisotto L,(76’ Giacon) Beraldin, Gritti, Pintonello, Roger Farias, Parisotto S, Grigolon,(70’ Zulian) Sturaro, (70’ Chino) Pavarin, Girardi, Ferraresi, Varise,(70’ Canova) Giulian (Cap) (49’Pivetta) Fioravanzo,(59’ Michielotto)?

Allenatori: Wright-Boccalon.

RANGERS RUGBY VCENZA: Paluello, Lisciani, Marin (74’ Menegaldo), Meneguzzo (Cap), Poletto (59’ Biasolo), Mercerat, Della Ratta (44’ Francescato), Torregiani, Piantella, Peron (53’ Tonello) Saccardo, Nicoli, Franceschini (76’ Messina), Cesaro (40’ Gutierrez), Lazzarotto (59’ Ceccato).?

Allenatori: Faggin – Saccardo?

ARBITRO: Franco Rosella di Roma.?

Cartellini: nnù

CALCIATORI: Roger Farias 7/5 Valsu; Mercerat 5/4 Vicenza.?

NOTE: giornata parzialmente soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori circa 600?

Punti conquistati in classifica: Valsugana – Vicenza 5-2?

Man of the Match: Beraldin??

RISULTATI 16° giornata 24/04/22 ore 15:30?

Valsugana Rugby Padova vs Rangers Rugby Vicenza 41-29 (5-1)?

Petrarca Padova vs Rugby Badia 27-21 (5-1)?

Rugby Paese vs Rugby Casale 20-0 (5-0)?

Valpolicella Rugby vs Ruggers Tarvisium 27-22 (4-1)?

Verona Rugby riposo??

CLASSIFICA SERIE A?

Valsugana Padova 65?

Rangers Rugby Vicenza 61?

Verona Rugby 41

?Rugby Paese 37?

Rugby Badia 33

?Petrarca Padova 31?

Ruggers Tarvisium 25?

Valpolicella Rugby 19?

Rugby Casale 13??

PROSSIMO TURNO, 17° giornata 01/05/22 ore 15:30

?Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Paese?Ruggers

Tarvisium vs Petrarca Padova?

RugbyBadia vs Rugby Casale?

Verona Rugby vs Valsugana Rugby Padova?

Valpolicella Rugby riposo