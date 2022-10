Rugby, serie A: Valsugana Padova batte il Petrarca e scavalca Rangers Vicenza

Il Valsugana approfitta della pausa dei biancorossi e si aggiudica il derby padovano con il Petrarca, superando temporaneamente la Rangers con due lunghezze di vantaggio. Vittorie esterne per Verona e Tarvisium che ricuciono le distanze ai piedi del podio proprio sul Petrarca. Vittoria lontano da casa per Patavium che si stacca dal fondo della classifica e prima vittoria stagionale del Romagna che livella le posizioni a chiusura della graduatoria.

Per i biancorossi ancora una settimana di pausa per gli impegni della Nazionale maggiore nelle Autumn Nations Series. Prossimo impegno per la Rangers, domenica 13 novembre a Treviso con la Tarvisium.

Forza Rugby Vicenza

RISULTATI - 5° giornata 30 ottobre 2022 ore 14 e 30:

Valsugana Rugby Padova v Petrarca Padova 34-28 (5-2)

Rugby Casale v Patavium Rugby Union 17-20 (1-4)

Rugby Paese v Ruggers Tarvisium 17-24 (1-4)

Romagna RFC v Valpolicella Rugby 32-25 (4-1)

Rugby Badia v Verona Rugby 5-37 (0-5)

riposa: Rangers Rugby Vicenza

CLASSIFICA SERIE A

Valsugana Rugby 21

Rangers Rugby Vicenza 19

Petrarca Padova 16

Verona Rugby 15

Ruggers Tarvisium 14

Casale Rugby 10

Patavium Rugby Union 9

Rugby Paese 6

Valpolicella Rugby 6

Romagna RFC 5

Rugby Badia 5

PROSSIMO TURNO: 6° giornata 13 novembre 2022 ore 14 e 30:

Ruggers Tarvisium v Rangers Rugby Vicenza

Valpolicella Rugby v Petrarca Padova

Rugby Paese v Romagna RFC

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby

Patavium Rugby Union v Rugby Badia

riposa: Rugby Casale