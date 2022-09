Rugby, serie A: sabato 24 settembre ai Ferrovieri il Trofeo Gianni Canova con Rangers Vicenza, Biella e Valsugana

Sabato 24 settembre 2022 alle ore 15 nella Rugby Arena di Via Baracca a Vicenza, viene ricordato il grande Gianni Canova, indimenticato giocatore, allenatore e dirigente biancorosso, già Ovale d’Oro FIR. Per rammentare le sue gesta e la sua persona viene realizzato da sette anni un triangolare con la partecipazione quest'anno oltre che di Rangers Rugby Vicenza anche di Biella Rugby e Valsugana Rugby.

Il Trofeo Canova è un’ottima opportunità per verificare lo stato di forma e di amalgama delle formazioni ad una settimana dall’inizio ufficiale della stagione. La formula prevede tre incontri con due tempi da 20 minuti.

QUI BIELLA RUGBY

I piemontesi del Biella partecipano al girone 1 della Serie A. La squadra guidata dal padovano Benettin nel corso della scorsa stagione hanno conquistato il secondo posto in classifica, provando ad impensierire il CUS Torino, vincitore del girone e promosso in Top10 senza mai perdere una gara. I gialloverdi si sono quindi rinforzati per andare ancora a caccia dei posti che contano.

QUI VALSUGANA RUGBY PADOVA

I biancazzurri del Valsugana partecipano al girone 2 della Serie A, lo stesso della Rangers e sono da molti anni una delle sfide più vibranti del girone veneto del torneo. I ragazzi del confermato Coach Wright l’anno scorso hanno conquistato l’accesso ai playoff promozione in Top10 proprio ai danni del Vicenza, vinti poi dal CUS Torino e mirano ancora ad una stagione di alto livello.

QUI RANGERS RUGBY VICENZA

Secondo impegno ufficiale per i biancorossi di Andrea Cavinato e Francesco Minto. La Rangers, dopo aver superato il Patavium sabato scorso, aumenta il numero di giri in vista del tosto inizio di campionato previsto domenica 2 ottobre in casa con Verona. Lo staff tecnico intanto ha definito l’arrivo di tre innesti che completano la rosa del FirstXV e che saranno presentati nei prossimi giorni.

PROGRAMMA DEL TORNEO

Ore 15: Biella Rugby vs Valsugana Rugby

Ore 15 e 50: Valsugana Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Ore 16 e 40: Rangers Rugby Vicenza vs Biella Rugby

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni alla miglior squadra ed al miglior giocatore del Trofeo, con la graditissima partecipazione dei familiari di Gianni Canova.