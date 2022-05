Rugby, serie A: Rangers Vicenza a Casale vince e convince, ma ai play off con Torino e Roma va Valsugana Padova

A Casale sul Sile per l'ultimo match della reagular season il Rangers Rugby Vicenza ha sempre controllato il gioco. Per i biancorossi il bonus mete è stato conquistato già alla mezz’ora del primo tempo, ma la contemporanea vittoria con bonus del Valsugana ha annullato ogni residua speranza playoff per i ragazzi di Faggin e Saccardo che terminano la stagione ad un solo punto dai padovani.

Sarà quindi il Valsugana che si giocherà la promozione in Top10 con Cus Torino e Capitolina Roma.



PRIMO TEMPO

L'avvio vede i padroni di casa spingere sulle ali dell'entusiasmo per l'ultima gara casalinga della stagione: 7-0. I Rangers non si scompongono e cominciano a macinare gioco. In dieci minuti i tre quarti vicentini fanno vedere i sorci verdi a Casale, con tre marcature, Paluello, Foroncelli e Flynn, tutte trasformate da Mercerat che fanno scappare via i biancorossi sul 7-21.

Casale risponde con un piazzato per il 10-21 ma pochi minuti più tardi è Torregiani a mettere il quarto sigillo, che vale il bonus, con Mercerat ancora chirurgico per il 10-28. Sul finale di frazione Casale trova la seconda meta trasformata che fissa il parziale sul 17-28.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, le notizie che arrivano da Padova, dal campo del Valsugana, spengono l'entusiasmo dei biancorossi che amministrano la gara senza riuscire ad imbastire azioni degne di nota. Solo attorno all'ora di gioco i padroni di casa realizzano un piazzato che li riporta vicini, 20-28 ma nel finale i Rangers hanno l'ultimo sussulto con Gutierrez, più l'addizionale di Mercerat per il 20-35 conclusivo.

Vicenza termina la stagione 2021-2022 con 71 punti, 14 vittorie e 2 sconfitte, 15 punti bonus, 530 punti fatti (1º attacco) e 292 punti subiti (2º difesa), numeri da quasi prima della classe.

TABELLINO

8 maggio 2022 - Casale sul Sile - 18° giornata Serie A girone 2

Dopla Rugby Casale vs Rangers Rugby Vicenza, 20-35 (pt 17-28), mete 2-5

Marcatori: pr 6' m. Manente tr. Girotto (7-0) 9' m. Paluello tr. Mercerat (7-7) 14' m. Foroncelli tr. Mercerat (7-14) 16' m. Flynn tr. Mercerat (7-21) 23' cp Girotto (10-21) 25' m. Torregiani tr. Mercerat (10-28) 37' m. Busato tr. Girotto (17-28) 65' cp Girotto (20-28) 72' m. Gutierrez tr. Mercerat (20-35)

Dopla Rugby Casale: Girotto, Pastrello, Gasparini (65' Benetello) Ceccato Ed, Busato (41'Trabucco), Mezzaroba, Benetti (41' Meneghello), Marafatto (45' Carraretto), Menegaldo L, Zanella, Rossi, Lubiato, Manente, (55' Ragogna) Cavallaro(50' Malossi), Mazzola?Allenatori: D.Eigner - F.Giusti

Rangers Rugby Vicenza: Paluello, Foroncelli, Flynn (55’ Meneguzzo), Menegaldo T, Biasolo (65' Poletto), Mercerat, Francescato (55' Della Ratta), Torregiani (65' Gallinaro), Piantella, Tonello, Saccardo, Nicoli (23' Stanica), Franceschini (65' Messina), Cesaro (55' Gutierrez), Ceccato En. (55' Lazzarotto)?Allenatori: Faggin, Saccardo

Arbitro: Vagnarelli (Milano)?Cartellini: nn?Calciatori: Girotto 4/4; Mercerat 5/5.?Man of the Match: Pietro Piantella (Rangers Rugby Vicenza)

18° giornata 08/05/22 ore 15:30

?Rugby Casale vs Rangers Rugby Vicenza 20-35 (0-5)

?Valsugana Rugby Padova vs Ruggers Tarvisium 49-14 (5-0)

?Rugby Paese vs Rugby Badia 20-0 (5-0)

?Valpolicella Rugby vs Verona Rugby 0-27 (0-4)

?Petrarca Padova riposo

CLASSIFICA FINALE

?Valsugana Padova 72

?Rangers Rugby Vicenza 71

?Verona Rugby 50

?Rugby Paese 42

?Rugby Badia 37

?Petrarca Padova 36

?Ruggers Tarvisium 27

?Valpolicella Rugby 19

?Rugby Casale 13