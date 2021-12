Rugby, Serie A: Rangers Vicenza vince a Padova sul Petrarca per un punto

Pomeriggio di grande agonismo al centro sportivo "Memo Geremia" di Padova tra la seconda squadra del Petrarca e Rangers Rugby Vicenza che militano in serie A nazionale girone 2. Il match è valido per la sesta giornata di campionato.

Alla fine tre le mete per parte con i padovano nel primo tempo in vantaggio di 14-0. Nel secondo tempo i biancorossi accorciano le distanze e sorpassano nel finale. Il Petrarca ha il piazzato a tempo scaduto per la vittoria, ma la palla non centra i pali.

Così Vicenza trova la quinta vittoria stagionale e mantiene la testa della classifica. Domenica prossima alla Rugby Arena dei Ferrovieri (a Vicenza) il big match con Valsugana che vale il primato.??

TABELLINO - Petrarca Padova vs Rangers Rugby Vicenza, 21-22 (pt 14-0). mete 3-3??

MARCATORI: 11’ m. Petrarca tr. Lazzarin (7-0); 30’ m. di punizione Petrarca (14-0); 5’ st m. Della Ratta tr. Mercerat (14-7); 15’ st c. Mercerat (14-10); 25’ st m. Petrarca tr. Lazzarin (21-10); 34’ st m. Francescato (21-15); 37’ st m. Marin tr. Mercerat (21-22).??

PETRARCA RUGBY: Raccanello, Pavarin, Beltrame, Filippi, Stella, Lazzarin, Navarra, Catelan, Scramoncin, Goldin, Beccaris, Marchiori, Spagnolo, Di Bartolomeo, Hasa. A disposizione: Baldo?All. Graziano Ravanelli?

RANGERS RUGBY VICENZA: Flynn, Poletto, Menegaldo (Biasolo), Meneguzzo, Lisciani, Mercerat, Della Ratta (Francescato), Piantella, Saccardo, Peron, Nicoli, Speggiorin, Franceschini (Morselli), Gutierrez (Cesaro), Lazzarotto (Ceccato). A disposizione: Stanica, Trevisan, Zimello.?All. Luca Faggin - Alberto Saccardo

ARBITRO: Dario Merli (AN)?Cartellini: 10’ giallo Nicoli (Vicenza); 20’ giallo Di Bartolomeo (Petrarca); 15’ st secondo giallo a Di Bartolomeo (Petrarca).?

CALCIATORI: Lazzarin (Petrarca) 3/4; Mercerat (Vicenza) 3/4.?Punti conquistati in classifica: Petrarca 1, Vicenza 4

RISULTATI 6° TURNO - domenica 5 dicembre 2021?

Petrarca Padova vs Rangers Rugby Vicenza 21-22

?Valsugana Rugby vs Rugby Casale 29-5?

Rugby Udine vs Botter Ruggers Tarvisium 3-35?

Rugby Paese vs Verona Rugby 20-13

?Valpolicella Rugby vs Borsari Rugby Badia 13-14??

CLASSIFICA dopo la 6° giornata

?Rangers Rugby Vicenza 26

?Valsugana Padova 25*?

Rugby Paese 20*

?Verona Rugby 16?

Rugby Casale 15?

Ruggers Tarvisium 15?

Rugby Badia 14?

Petrarca Padova 7

?Valpolicella Rugby 3

?Rugby Udine 0

?(*) una partita in meno??