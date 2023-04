Rugby, serie A: Rangers Vicenza in scioltezza superano Paese, 54-33

Una bella giornata primaverile accoglie le due formazioni alla Rugby Arena dei Ferrovieri con calcio d’inizio alle 15 e 30 . Spalti gremiti visti anche gli incontri di contorno dell’Under17 e della Serie C che hanno animato fin dal mattino la struttura di Via Baracca. L’avvio è dei padroni di casa che schiacciano Paese nei 22 metri ma la retroguardia trevigiana risponde colpo su colpo.

Solo al 6′ minuto Mercerat centra i pali da penalty, il tabellone si muove sul 3-0. La manovra Rangers continua a macinare metri, sugli sviluppi di una rimessa laterale, il tallonatore vicentino Gutierrez al 10′ marca la prima meta di giornata, Mercerat senza problemi aggiunge per il 10-0.

La Rangers ha il controllo della gara ma non riesce ad essere sempre precisa a causa anche della buona e reattiva difesa ospite. Al 17′ l’ovale sfugge al controllo dell’apertura di Paese Pavin, Foroncelli fiuta l’occasione e piazza uno sprint micidiale, palla in mezzo ai pali e trasformazione semplice per il 17-0. I vicentini privilegiano il gioco alla mano e provano numerose soluzioni, ma la risposta ospite è ben strutturata. Vicenza al 27′ si “accontenta” del calcio di punizione per portarsi sul 20-0. Pochi minuti più tardi il multifase Rangers si fa apprezzare al meglio, partenza da metà campo ed arrivo in meta con il pilone Franceschini che di potenza rompe l’ultimo placcaggio. Mercerat aggiunge per il 27-0. Paese trova le forze per reagire solo nel finale di tempo. Foroncelli difende illegalmente e rimedia il giallo, Paese insiste con il pick and go con la mischia e nell’ultima azione trova la meta trasformata che chiude la prima frazione, 27-7.

Nella ripresa è subito Mercerat ad aggiornare lo score da penalty per il 30-7, ma poco dopo, una bella azione dei rossoblu porta coraggio alla squadra di Paese con la seconda meta trasformata per il 30-14. Al 47′ Vicenza ritorna a comando delle operazioni ed obbliga gli ospiti al fallo. Mercerat da posizione comoda porta la gara sul 33-14. Vicenza gioca alla mano da tutto campo, ed è alla ricerca della meta del bonus. L’azione giusta arriva poco prima dell’ora di gioco con Piantella che riparte dalla mischia ordinata e rompe il placcaggio per il 40-14 grazie anche all’aggiunta di Mercerat. Tolto il pensiero del bonus, Vicenza attacca con meno pressione decisa a chiudere la gara. Prima Franchetti sguscia via dal carrettino vicentino da rimessa laterale e si invola in meta e poi Tonello conclude al meglio un’altra bella azione prolungata giocata a tutto campo. Mercerat completa il suo tabellino immacolato – dieci su dieci al piede oggi per l’estremo argentino – con le trasformazioni che muovono il tabellone fino al 54-14 massimo vantaggio Rangers.

Entrati nell’ultimo quarto il ritmo scende, entrano i giocatori dalla panchina e Vicenza cede un po di qualità nei placcaggi. Paese sfrutta un errore di manualità del mediano di mischia vicentino neoentrato Gelos per la terza meta di giornata non trasformata (54-19).

Negli ultimi minuti di gara Paese vede rosso per andare alla ricerca del bonus offensivo. Gli ospiti attaccano ed obbligano la Rangers a difendere fallosamente. Piantella conclude anzitempo la gara per via del giallo per falli ripetuti. Vicenza difende come può, ma nel giro di due minuti prima Paese trova la meta del bonus offensivo con De Rossi e dopo, nell’ultima azione della gara, è Bavaresco a siglare la meta che chiude la gara. Casilio baby azzurrino ex Under20 trova i pali in entrambe le occasioni per il 54-33 finale.

Vittoria con bonus dunque per il FirstXV di Cavinato e Minto, in una gara mai in discussione e che porta la Rangers ad allungare in classifica sugli inseguitori della Tarvisium che pur vincendo all’ultimo minuto a Verona, non sono riusciti ad accaparrarsi il bonus offensivo. La distanza tra primi e secondi è ora di 5 punti

Arriva la Pasqua, il campionato si ferma. Si riparte il 23 aprile per il trittico finale, con la Rangers attesa da due trasferte consecutive a Cesena col Romagna ed a Casale sul Sile, prima dell’ultima con Petrarca in casa, una sfida alla volta un passo alla volta.

TABELLINO - Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Paese, 54-33 (pt 27-7) mete 6-5

MARCATORI: 6’ cp Mercerat (3-0); 10’ m Gutierrez tr Mercerat (10-0); 17’ m Foroncelli tr Mercerat (17-0); 27’ cp Mercerat (20-0); 30’ m Franceschini tr Mercerat (27-0); 39’ m Sottana tr Sartori (27-7); 1’st cp Mercerat (30-7); 2’ m Sartori tr Sartori (30-14); 7’ cp Mercerat (33-14); 17’st m Piantella tr Mercerat (40-14); 21’st m Franchetti tr Mercerat (47-14); 26’ m Tonello tr Mercerat (54-14); 29’st m Casilio (54-19); 38’st m De Rossi tr Casilio (54-26); 40’st m Bavaresco tr Casilio (54-33)

RANGERS RUGBY VICENZA: Mercerat, Biasolo, O’Leary-Blade (23’st Lisciani), Foroncelli, Marin, Pozzobon (39’ Gelos), Gomez (30’st Trambaiolo), Piantella, Tonello (33’st Peron), Pontanari (13’st Peron), Nicoli (31’ Gallinaro), Franceschini (17’st Messina), Gutierrez (17’st’st Franchetti), Ceccato (28’st Lazzarotto).

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

RUGBY PAESE: Basso F. (33’st Resenterra), Pornaro (1’st Toffolon), Sartori (28’st Lazzaron), Geromel, Basso A., Pavin, Casilio, Serrotti, Artico, (28’st Lazzaron) Baldissera (30’st Cavallo), Sottana, Bavaresco, Michelini (13’st De Rossi), Zanatta (13’st Moretti), Cenedese (9’ Dissegna).

All. Menelle

ARBITRO: Filippo Vinci (FE). AA1: Cusano AA2: Covini

CARTELLINI: 30’ giallo Foroncelli (Vicenza); 20’st giallo Baldissera (Paese); 40’st giallo Piantella (Vicenza)

CALCIATORI: Mercerat (Vicenza) 10/10; Sartori (Paese) 2/2, Pavin (Paese) 0/1; Casilio (Paese) 2/2

MAN OF THE MATCH: Pozzobon (Vicenza)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni, 300 spettatori.

PUNTI CONQUISTATI CLASSIFICA: Rangers Rugby Vicenza 5, Rugby Paese 1.

RISULTATI - 19ESIMA giornata 2 aprile 2023

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Paese 54-33 (5-1)

Rugby Casale v Romagna RFC 42-15 (5-0)

Verona Rugby v Ruggers Tarvisium 16-20 (1-4)

Rugby Badia v Valsugana Rugby Padova 12-19 (1-4)

Patavium Rugby Union v Valpolicella Rugby 17-35 (0-5)

riposa Petrarca Padova

CLASSIFICA

Rangers Rugby Vicenza 74

Ruggers Tarvisium 69

Petrarca Padova 56

Verona Rugby 54

Valsugana Rugby 56

Patavium Rugby Union 33

Rugby Paese 33

Casale Rugby 31

Rugby Badia 28

Romagna RFC 26

Valpolicella Rugby 25

PROSSIMO TURNO 20esima giornata 23 aprile 2023

Romagna RFC v Rangers Rugby Vicenza

Ruggers Tarvisium v Petrarca Padova

Valpolicella Rugby v Rugby Casale

Rugby Paese v Rugby Badia

Valsugana Rugby Padova v Patavium Rugby Union

riposa Verona Rugby