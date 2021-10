Rugby, serie A: Rangers Vicenza domenica 12 ottobre 2021 ospita Udine

Domenica 17 ottobre alle ore 15 e 30 alla Rugby Arena di Vicenza inizia il campionato di serie A per la prima squadra della Rangers Rugby Vicenza, la decima stagione consecutiva per i colori biancorossi. Arriverà il Rugby Udine FVG, formazione di grande tradizione che da tempo accompagna le vicende sportive del club vicentino. L’incontro sarà diretto dal signor Daniele Pompa di Chieti.



Dopo un’importante prestagione, ricca di impegni sportivi e di carichi fisici, i tecnici vicentini Faggin e Saccardo e la preparatrice Chiavaroli, hanno chiari i punti di forza della rosa biancorossa, rinforzata in tutti i reparti e pronta ad una stagione di alto livello. Parola dunque al campo, ad un anno esatto dall’ultimo e unico incontro disputato dai biancorossi nella scorsa stagione.Per accedere alla struttura sarà necessario seguire alcune regole dettate dall’emergenza sanitaria. I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso la biglietteria della Rugby Arena e per accedere alla tribuna si dovranno seguire alcuni requisiti elencati nel modulo di prenotazione posto in tribuna raggiungibile dal sito della società sportiva.