Rugby, serie A: Rangers Vicenza conquista il settimo Trofeo "Gianni Canova" nel triangolare con Biella e Valsugana

Biella Rugby, Valsugana Rugby e Rangers Vicenza hanno regalato un sabato pomeriggio di bel rugby al numeroso pubblico presente alla Rugby Arena nel triangolare in ricordo dell’indimenticato Gianni Canova, ex giocatore, allenatore e dirigente biancorosso.

Nella sfida di apertura tra Valsugana e Biella, pareggio di mete tra le due formazioni, con la trasformazione aggiuntiva del Valsugana a determinare la vittoria dei padovani 14-12.

Nella seconda gara, il derby tra Rangers e Valsugana ha visto la partenza a razzo dei patavini, Vicenza prende le misure e con una bella rimonta nel secondo tempo con due segnature si impone 12-7.

La sfida finale tra Rangers e Biella vede i padroni di casa controllare il forte pacchetto di mischia piemontese per poi prendere il largo con due mete che sigillano la vittoria per 12-0.

Rangers che conquistano così il 7° Trofeo Canova, sugli scudi Andrea Gallinaro, terza linea biancorossa eletto miglior giocatore della manifestazione. Emozionante come sempre la cerimonia di premiazione alla presenza della famiglia Canova nel ricordo condiviso dedicato al giocatore e dirigente sportivo.

Buona dunque la prestazione dei Rangers che han dando prova di aver lavorato bene sugli aspetti problematici emersi nel corso dell’amichevole col Patavium di sabato scorso. Morale altissimo quindi per il FirstXV vicentino, che potrà preparare nel migliore dei modi la delicatissima sfida casalinga di domenica 2 ottobre 2022 che apre la stagione 2022-2023: il derby con gli antracite del Verona è già cominciato.

TABELLINO - 7° Trofeo Gianni Canova - Rugby Arena (VI) Sabato 24 settembre 2022

Valsugana Rugby vs Biella Rugby 14-12 (mete 2-2)

Rangers Rugby Vicenza vs Valsugana Rugby 12-7 (mete 2-1)

Rangers Rugby Vicenza vs Biella Rugby 12-0 (mete 2-0)

VINCITORI: Rangers Rugby Vicenza

MIGLIOR GIOCATORE: Andrea Gallinaro (Rangers Vicenza)

I giocatori dei Rangers Rugby Vicenza in campo: Marin, Foroncelli, Lisciani, Meneguzzo, Biasolo, Mercerat, Pozzobon, Piantella, Peron, Gallinaro, Stanica, Nicoli, Franceschini, Gutierrez, Lazzarotto, Ceccato, Franchetti, Cielo, Poletto, Messina, Scalco, Pontonari, Gelos, Gomez. Allenatore: Andrea Cavinato. Assistente: Francesco Minto.