Rugby, serie A: Rangers Vicenza chiude in bellezza il 2022 superando il Casale 38-17

Un clima invernale baciato però dal sole e dal cielo azzurro ed i bimbi del minirugby vicentino sugli spalti della Rugby Arena dei Ferrovieri fanno da cornice all’ultima gara del 2022 per la prima squadra biancorossa.



PRIMO TEMPO

La Rangers Vicenza parte contratta e non riesce ad imporre subito il ritmo. Il Casale difende con ordine e comincia una bella battaglia con il pacchetto di mischia trevigiano che darà filo da torcere per tutta la gara al pacchetto biancorosso. Gli ospiti sono veloci a mettere le mani sul punto d’incontro e costringono Vicenza al tenuto, l’apertura Mezzaroba da penalty centra i pali per il vantaggio trevigiano 0-3.

Rangers resettano tutto e ripartono con altro piglio. Lisciani trova il varco e dopo un bel break calcia in ala per l’accorrente Foroncelli che sprinta a schiacciare per primo in area di meta, Mercerat centra i pali per il vantaggio biancorosso 7-3.

Casale fedele al piano di gioco placca e contesta con velocità e mettendo tanta pressione sul punto d’incontro. L’ala trevigiana Adam da notevole distanza manca il bersaglio con il calcio piazzato per due volte. Alla mezz’ora di gioco invece il drive avanzante degli ospiti non viene ben conteso dai vicentini, arriva quindi la meta trasformata per il nuovo sorpasso trevigiano 7-10.

La Rangers si rimette in moto e sul successivo restart ristabilisce i valori in campo, prima con Lisciani che si incunea nella difesa e marca in meta finalizzando una bella azione da pallone rubato per il 12-10. Cinque minuti più tardi è Poletto a trovare la meta raccogliendo il delizioso calcetto a scavalcare di Pozzobon che legge bene la retroguardia alta del Casale. Mercerat trasforma per il 19-10. Vicenza attacca fino all’ultimo secondo, Gomez però viene punito con un cartellino giallo per una pulizia irregolare in attacco. Rangers che vanno al riposo in inferiorità numerica.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte subito forte la formazione del Sile, forte dell’uomo in più: il pack ospite sfrutta il vantaggio di peso e con il carretto avanzante realizza la meta poi trasformata e si riporta vicino nel punteggio 19-17. Il grande sforzo dei primi otto uomini del Casale però presenta il conto. Vicenza cambia tutta la prima linea e cambia la musica in campo. Gli attacchi della Rangers sono incontenibili, e l’ultimo quarto di gara è tutto di marca biancorossa. Al 54′ Gallinaro finalizza in bandierina il drive avanzante da rimessa laterale, per il nuovo allungo vicentino 24-17 e meta del bonus in saccoccia. Pochi minuti più tardi, sempre sugli sviluppi di una touche, lo schema rapidissimo della Rangers porta in meta sotto i pali il “Cobra” Gomez, con Mercerat che aggiunge la trasformazione per col 31-17. Casale con le ultime energie prova a riportarsi in avanti per andare ad acciuffare il bonus difensivo, Vicenza risponde con una difesa arcigna ed avanzante, respingendo tutti i tentativi avversari. Nell’ultima azione della gara, si rivede in azione la maul avanzante della Rangers con Gutierrez in meta e Mercerat preciso che fissa lo score sul 38-17 finale.

Vittoria non facile per Vicenza contro un Casale aggressivo sul punto d’incontro ed organizzato nelle fasi statiche. I ragazzi di Cavinato e Minto ancora una volta sono usciti nel secondo tempo, mettendo la freccia ed allungando grazie alla miglior condizione atletica ottenendo così la nona vittoria consecutiva e confermandosi al comando della graduatoria con il percorso netto di successi.

Ora la pausa invernale, si tornerà in campo domenica 22 gennaio 2023 per la sfida esterna al Petrarca, ultimo turno del girone di andata.



TABELLINO - Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 18 dicembre 2022 – 10° giornata Serie A

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale, 38-17 (pt 19-10) mete 6-2

MARCATORI: 10’ cp Mezzaroba (0-3); 17’ m Foroncelli tr Mercerat (7-3); 30’ m Lubiato tr Mezzaroba (7-10); 32’ m Lisciani (12-10); 37’ m Poletto tr Mercerat (19-10); 6’st m Zanella tr Mezzaroba (19-17); 14’st m Gallinaro (24-17); 20’st m Gomez tr Mercerat (31-17); 40’st m Gutierrez tr Mercerat (38-17).

RANGERS RUGBY VICENZA: Poletto, Foroncelli, O’Leary-Blade, Scalco, Lisciani, Mercerat, Pozzobon, Gomez, Piantella, Tonello (32’st Peron), Gallinaro, Nicoli (25’st Pontanari), Franceschini (7’st Messina), Franchetti (7’st Gutierrez), Ceccato (7’st Lazzarotto). A disposizione: Stanica, Cielo, Meneguzzo.

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

RUGBY CASALE: Girotto (35’st Zamberlan), Adam, Trabucco, Ceccato, Pivato, Mezzaroba, Russi (11’st Meneghello), Marafatto (30’st Carraretto), Menegaldo (20’st Franchin), Zanella, Lubiato, Rossi (25’st Camatta), Cason (15’st Manente), Malossi (17’st Cavallaro), Mazzola (40’ Amadio).

All. Eigner, Giusti

ARBITRO: Lorenzo Sacchetto di Rovigo. AA1: Ferdinando Cusano AA2: Anna Catagini

CARTELLINI: 40’ giallo Gomez (Vicenza); 29’st giallo Foroncelli (Vicenza)

CALCIATORI: Mercerat (Vicenza) 4/6; Mezzaroba (Casale) 3/3; Adam (Casale) 0/2

MAN OF THE MATCH: Luciano Gomez (Vicenza)

NOTE: giornata soleggiata, temperature sopra la media, terreno in buone condizioni, 250 spettatori.

PUNTI conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Rugby Casale 0.

RISULTATI della 10° giornata 18/12/2022 ore 14:30:

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Casale 38-10 (5-0)

Romagna RFC v Petrarca Padova 14-26 (0-5)

Rugby Paese v Verona Rugby 20-7 (4-0)

Ruggers Tarvisium v Rugby Badia 29-12 (5-0)

Valpolicella Rugby v Valsugana Rugby Padova 6-32 (0-5)

riposa Patavium Rugby Union

CLASSIFICA

Rangers Rugby Vicenza 42

Valsugana Rugby 37*

Ruggers Tarvisium 32

Petrarca Padova 28

Verona Rugby 24

Patavium Rugby Union 19

Casale Rugby 16

Rugby Paese 16

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 10

Rugby Badia 5

* = deve ancora riposare

PROSSIMO TURNO - 11° giornata 22/01/2023 ore 14:30:

Petrarca Padova v Rangers Rugby Vicenza

Rugby Casale v Ruggers Tarvisium

Patavium Rugby Union v Rugby Paese

Rugby Badia v Romagna RFC

Verona Rugby v Valpolicella Rugby

riposa Valsugana Rugby Padova