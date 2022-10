Rugby, serie A: Rangers Rugby Vicenza vince a Badia Polesine (31-10)

In trasferta a Badia Polesine (Rovigo) partono bene i vicentini, che mettono subito il turbo con Biasolo che al 7’ trova spazio nella difesa dei padroni di casa e vola in meta concludendo una bella azione di 60 metri, Mercerat trasforma per lo 0-7. Badia prova a rispondere ma senza successo. All’11’ la touche rubata dal pacchetto vicentino innesca la velocità dei trequarti biancorossi con O’Leary bravo a seguire l’affondo di Gomez, per la prima meta in maglia Rangers dell’irlandese.

Mercerat aggiunge l’addizionale per lo 0-14. Vicenza difende bene e riparte. La pressione ospite è costante ed infatti al 28′ Piantella sigla la terza meta di giornata finalizzando un bel carrettino da rimessa laterale, Mercerat ancora preciso per lo 0-21.

Rangers che sono padroni del campo, attaccano ancora all’interno dei 22 metri polesani, ma un passaggio sbagliato nella manovra apre la strada all’apertura Pellegrini che intercetta la palla e riesce con un bell’allungo a segnare in bandierina; Smit non trasforma e punteggio che sale 5-21.

Al 40′ Lubian commette fallo e rimedia un cartellino giallo, Mercerat da calcio di punizione porta lo score sul 5-24 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa Vicenza parte ancora forte, ma non riesce a concretizzare la superiorità numerica. Dopo un bel break di Gomez, al 54′ la penal-touche vicentina lavora ancora bene e permette a Gutierrez di marcare la quarta meta, quella del bonus, Mercerat trasforma per il 5-31.

Raggiunto il bonus, Vicenza opera i cambi ma continua ad attaccare. Purtroppo alcuni errori di handling vanificano le buone azioni costruite dai ragazzi di Cavinato e Minto che non riescono a rimpinguare il bottino. Nel finale l’attacco sul lato chiuso dei padroni di casa vale la meta di Botezatu, non trasformata, che certifica il finale, 10-31.

Buona partita dei biancorossi, partiti forte e poi bravi ad amministrare. Certo qualche segnatura in più non sarebbe guastata, ma la vittoria con bonus è arrivata senza troppe distrazioni e molta più disciplina rispetto alla gara d'esordio. La Rangers a quota 9 in graduatoria insegue il Petrarca, primo a punteggio pieno, appaiata con il Valsugana e proprio contro i padovani è in programma, domenica prossima, il big match di giornata alla Rugby Arena.

TABELLINO - Badia Polesine, Nuovi Impianti Sportivi – Domenica 9 ottobre 2022, ore 15 e 30

II giornata di Campionato di Serie A, girone 2

BORSARI RUGBY BADIA vs RANGERS RUGBY VICENZA, 10-31 (5-24), mete 2-4

MARCATORI: pt: 7′ m. Biasolo, tr. Mercerat (0-7), 11′ m. O’Leary, tr. Mercerat (0-14), 28′ m. Piantella, tr. Mercerat (0-21), 33’m. Pellegrini (5-21), 40′ c.p. Mercerat (5-24). st: m. 54′ Gutierrez, tr. Mercerat (5- 31), 80′ m. Botezatu (10-31)

BORSARI RUGBY BADIA: Badocchi (72′ Masiero); Botezatu, Baccaro, Zampolli (Cap.), Pellegrini; Smit, Joubert, Chimera, Bettarello, Marra (70′ Baccini); Lubian (50′ Michelotto), Lupato (67′ Chinedozi), Scolaro (60′ Colombo), Bonan (78′ Equisetto), Bisan (70′ Galasso).

ALLENATORE: Vittorio Golfetti

RANGERS RUGBY VICENZA: Mercerat; Cielo, O’Leary-Blade, Scalco (64′ Meneguzzo), Biasolo; Marin, Pozzobon (64′ Gelos); Gomez, Piantella (47′ Tonello), Gallinaro (67′ Pontanari), Nicoli (77′ Peron), Stanica (46′ Tonello); Franceschini (46′ Messina), Gutierrez (64′ Franchetti), Ceccato (47′ Lazzarotto)

ALLENATORE: Francesco Minto



ARBITRI: Alberto Favaro (Venezia) AA1 Beatrice Smussi AA2 Giona Righetti

CARTELLINI: 40′ giallo Lubian (Borsari Rugby Badia); 77′ giallo Tonello (Rangers Rugby Vicenza)

CALCIATORI: Smit (Borsari Rugby Badia) 0/2 ; Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 5/5

NOTE: giornata soleggiata, campo in buone condizioni

PUNTI IN CLASSIFICA: Borsari Rugby Badia 0, Rangers Vicenza 5

PLAYER OF THE MATCH: Luciano Gomez (Rangers Rugby Vicenza)

2° GIORNATA 09/10/2022 ore 15:30

Rugby Badia v Rangers Rugby Vicenza 10-31 (0-5)

Patavium Rugby Union v Petrarca Padova 8-36 (0-5)

Rugby Casale v Rugby Paese 30-23 (5-1)

Valsugana Rugby Padova v Ruggers Tarvisium 30-9 (5-0)

Verona Rugby v Romagna RFC 53-15 (5-0)

riposa: Valpolicella Rugby

CLASSIFICA SERIE A

Petrarca Padova 10

Rangers Rugby Vicenza 9

Valsugana Rugby 9

Verona Rugby 6

Ruggers Tarvisium 5

Casale Rugby 5

Valpolicella Rugby 4

Rugby Paese 1

Rugby Badia 0

Patavium Rugby Union 0

Romagna 0

PROSSIMA GIORNATA

3° giornata 16/10/2022 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza v Valsugana Rugby Padova

Petrarca Padova v Verona Rugby

Rugby Casale v Rugby Badia

Ruggers Tarvisium v Valpolicella Rugby

Romagna RFC v Patavium Rugby Union

riposa: Rugby Paese