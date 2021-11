Rugby, serie A: Rangers Rugby Vicenza si beve il Valpolicella, 34-7

Oggi pomeriggio alla Rugby Arena di Vicenza sono sei le mete biancorosse contro una dei veronesi. Gli uomini dei coach vicentini Faggin e Saccardo chiudono il discorso già nel primo tempo, terminato 22-7, ed amministrano il vantaggio nella ripresa. Ottima la prova di tutta la squadra biancorossa con belle mete al largo ed in mischia.

Domenica prossima 28 novembre la seconda pausa del torneo, con i biancorossi che torneranno in campo il 5 dicembre 2021 con la trasferta a Padova per la sfida al Petrarca.

TABELLINO - Rangers Rugby Vicenza vs Valpolicella Rugby 34-7 (pt 22-7) mete 6-1

RANGERS RUGBY VICENZA: Marin, Poletto, Flynn (14’ st Gallinaro), Meneguzzo, Lisciani, Mercerat (5’ st Menegaldo), Francescato (25’ st Della Ratta), Torregiani, Piantella, Saccardo (29’ st Trevisan), Nicoli, Speggiorin (21’ st Stanica), Franceschini (11’ st Messina), Gutierrez (30’ st Franchetti), Lazzarotto (17’ st Ceccato).

All. Luca Faggin, Alberto Saccardo

VALPOLICELLA RUGBY: Simoni, Trainotti (25’ st Zardini), Devoto, Musso, Gobbi, Damoli (30’ st Peloso), Pacchera, Zenorini, Boscaini (25’ st Pietropoli), Minelli (20’ st Lonardi), Ipuche, Nicolis, Bozzolan (10’ st Benoni), Ferraro, Bellettato (30’ st Carraro). A disposizione: Gasparini, Rodriguez Balbi.

All. Edward Thrower

Arbitro: Filippo Russo (TV)

AA1: Francesco Cagnin (VE) AA2: Carlo Covini (PD)

MARCATORI: 3’m. Piantella (5-0); 20’ m. Torregiani (10-0); 26’ m. Gutierrez (15-0); 30’ m. Devoto tr. Devoto (15-7); 42’ m. Mercerat tr. Mercerat (22-7); 4’ st m. Poletto tr. Mercerat (29-7); 25’st Gutierrez (34-7)

Cartellini: 40’ pt giallo Ferraro (Valpolicella Rugby)

Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 1/5; Marin (Rangers Rugby Vicenza) 0/1; Devoto (Valpolicella Rugby) 1/2.

Man Of The Match: Bryan Gutierrez (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata fredda e umida, leggera foschia e vento a tratti, terreno in ottime condizioni, 400 spettatori.

Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Valpolicella Rugby 0.

RUGBY - SERIE A NAZIONALE - RISULTATI DELLA 5° GIORNATA

Rangers Vicenza vs Valpolicella 34-7

Casale vs Petrarca 23-20

Verona vs Tarvisium 21-5

Badia vs Udine 46-3

Paese vs Valsugana rinviata per Covid

CLASSIFICA DOPO LA 5° GIORNATA

Vicenza 23

Valsugana 20*

Paese 17*

Casale 15

Verona 14*

Tarvisium 10

Petrarca 6

Badia 5*

Valpolicella 2

Udine 0

*= una partita in meno