Rugby, serie A: per Rangers Vicenza prima sconfitta a Verona

Le premesse di una gara dura ed incerta fino all’ultimo c’erano tutte e così è stato. Partono bene i biancorossi della Rangers Vicenza che monopolizzano il primo quarto di gara, contenendo tutte le manovre d’attacco degli antracite veronesi e capitalizzando con Mercerat ben tre calci piazzati portandosi sullo 0-9 e dando l’impressione di un controllo totale del campo e dell’inerzia.

La gara sembra ben indirizzata, al 25′ O’Leary-Blade trova un bel break ma pecca nell’ultimo passaggio vanificando la meta che avrebbe dato un’impronta ben diversa al match.

I veronesi, graziati dall’errore di handling biancorosso si affacciano per la prima volta nei 22 metri in attacco a causa dei ripetuti falli vicentini.

Pontanari rimedia il giallo e Vicenza, ancora con problemi di disciplina, deve difendere in inferiorità.

Verona mette pressione con la mischia e trova la meta alla mezz’ora con Fagioli trasformata da Destro che riapre la gara 7-9. Per Vicenza sembra solo una brutta parentesi, Mercerat porta ancora avanti la Rangers con il quarto penalty della prima frazione per il 7-12 con cui si va al riposo.

Nella ripresa è ancora Vicenza ad avere il pallino del gioco, ma non riesce a trovare il nuovo allungo. Verona difende con ordine e si rilancia in attacco, trovando i biancorossi ancora fallosi. Arriva l’ammonizione anche per capitan Piantella e Rangers ancora con l’uomo in meno.

L’entusiasmo e la consapevolezza dei padroni di casa aumenta.

Quintieri forza l’avanzamento e complice alcuni placcaggi sbagliati dei vicentini trova la meta del sorpasso 14-12. I biancorossi ritrovano la lucidità e con una bella corsa di O’Leary-Blade tornano avanti grazie anche alla conversione di Pepu Mercerat 14-19.

La partita è punto a punto, la superiorità numerica aiuta i padroni di casa ed è ancora il centro Quintieri ad ispirare la manovra: dopo un calcetto insidioso, all’ora di gioco è Colombo marca in meta per il controsorpasso 21-19.

Tornata in parità numerica Vicenza si riporta nei 22 metri veronesi, Mercerat ha due occasioni da calcio piazzato per tornare avanti ma trova i pali solo nella seconda occasione. Al 72′ il tabellone recita 19-21 per la Rangers, tutto finito?

Nemmeno per sogno. Sul restart Vicenza pasticcia e permette a Verona di attaccare in zona rossa. Ancora un fallo difensivo biancorosso permette all’apertura Destro di calciare con facilità davanti ai pali il nuovo allungo 24-22.

La Rangers non molla, conquista un fallo e prova a lanciarsi in avanti col piede di Mercerat oltre l’ottantesimo, sembra un deja-vù della gara dell’andata. La traiettoria del calcio di Pepu sembra ben indirizzata verso l’out di destra per consentire l’ultimo attacco alla Rangers, ma non è così. Verona raccoglie il pallone a pochi centimetri dalla linea do touche e calcia fuori trovando un importante successo 24-22.

Per la Rangers arriva la prima sconfitta stagionale dopo una gara caratterizzata ancora una volta dalla scarsa disciplina unita a qualche sbavatura di troppo nella trasmissione dell’ovale e nella difesa nei cinque metri, consentendo a Verona di rimanere attaccata nel punteggio nonostante il netto predominio della prima frazione.

Ora la pausa per il Sei Nazioni 2023, tempo utile per ricaricare le batterie e lavorare su quanto non ha funzionato, in vista della delicata sfida casalinga con Badia Polesine di domenica 12 febbraio 2023.



TABELLINO - Verona, Payanini Center – domenica 29 gennaio – 12a giornata Serie A Girone 2

Verona Rugby v Rugby Vicenza, 24-22 (7–12), mete 3-1

MARCATORI: 7’ cp Mercerat (0-3), 15’ cp Mercerat (0-6), 19’ cp Mercerat(0-9), 31’ m Fagioli tr Destro(7-9), 34’ cp Mercerat(7-12), 12’st m Quintieri tr Destro (14-12), 14’st O’Leary tr Mercerat (14-19), 21’st Colombo tr Destro (21-19), 32’st cp Mercerat (21-22), 34’st cp Destro (24-22)

VERONA RUGBY: Payano (22’st Nastaro), Colombo, Ambrosi, Quintieri, Sardo, Destro, Fagioli (24’st Di Tota), Zago M. (22’st Nadali), A Rossi, Veliscek, Parolo (14’st Riedo), L Rossi, Thwala (28’st Carones), Zorzetto (3’st E. Bertucco), Mistretta (28’st L. Bertucco). A disposizione: Tedone

All. Zane Ansell

RANGERS RUGBY VICENZA: Mercerat, Foroncelli, Lisciani, Scalco (6’st Messina), Poletto, O’Leary, Pozzobon, Gomez, Piantella, Tonello (29’st Peron), Pontanari (12’st Gallinaro), Nicoli, Franceschini (6’st Marin), Gutierrez (22’st Franchetti), Lazzarotto (22’st Ceccato) A disposizione: Gelos, Biasolo.

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

ARBITRO: Francesco Meschini (MI). AA1: Ballerini AA2: Cusano

CARTELLINI: 30’ giallo Pontanari (Vicenza), 11’st giallo Piantella (Vicenza)

CALCIATORI: 6/7 Mercerat (Vicenza), 4/5 Destro (Verona)

NOTE: Tempo soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 500, circa

MAN OF THE MATCH: Leonardo Quintieri (Verona)

PUNTI conquistati in CLASSIFICA: Verona 4, Vicenza 1

RISULTATI 12esima giornata 29 gennaio 2023 ore 14 e 30:

Verona Rugby v Rangers Rugby Vicenza 24-22 (4-1)

Rugby Casale v Petrarca Padova 24-29 (1-5)

Valsugana Rugby Padova v Rugby Paese 28-14 (5-0)

Patavium Rugby Union v Ruggers Tarvisium 6-13 (1-4)

Rugby Badia v Valpolicella Rugby 27-19 (5-0)

riposa Romagna RFC

CLASSIFICA

Rangers Rugby Vicenza 47

Valsugana Rugby 42

Ruggers Tarvisium 41

Verona Rugby 33

Petrarca Padova 33

Patavium Rugby Union 25

Rugby Paese 21

Casale Rugby 19

Rugby Badia 15

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 10

PROSSIMO TURNO - 13esima giornata 12 febbraio 2023 ore 14 e 30

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Badia

Petrarca Padova v Patavium Rugby Union

Rugby Paese v Rugby Casale

Ruggers Tarvisium v Valsugana Rugby Padova

Romagna RFC v Verona Rugby

riposa Valpolicella Rugby