Rugby, serie A: la Rangers Vicenza vince su Tarvisium 27-10 e sfata un tabù

?Gli ospiti partono senza alcun timore ed al 18’ sbloccano il risultato con una meta non trasformata, 0-5. Vicenza impreciso e impaziente ricuce con un calcio di Mercerat 3-5. Nel finale di frazione la mischia biancorossa alza il numero dei giri e trova due mete da drive avanzante con Lazzarotto e Della Ratta che riportano in vantaggio i Rangers 17-5.??La ripresa vede ancora Tarvisium provare a rientrare in partita. Al 50’ arriva infatti la seconda meta ospite del 17-10. Poco più tardi fallo di Foroncelli per un placcaggio pericoloso, Rangers in 14 e partita ancora più in bilico. Vicenza serra i ranghi e placca tutto smorzando l’entusiasmo ospite. Tornati in parità numerica è ancora una volta il pack vicentino, con la guida di Alberto Saccardo oggi Man of the Match, a dare il ritmo. Prima Ceccato e poi Foroncelli chiudono la pratica.??Undicesima vittoria stagionale e primato conservato. Domenica prossima la difficile trasferta a San Pietro in Cariano per la sfida col Valpolicella?

TABELLINO - Vicenza, “Rugby Arena” - Domenica 20 marzo 2022 - 13° giornata Serie A?Rangers Rugby Vicenza vs Ruggers Tarvisium 27-10 (pt 17-5) mete 4-2??

MARCATORI: 18’ m Biasuzzi (0-5); 27’ cp Mercerat (3-5); 32’ m Lazzarotto tr Mercerat (10-5); 35’ Della Ratta tr Mercerat (17-5); 9’st m Lionieri (17-10); 29’st m Ceccato (22-10); 35’st Foroncelli (27-10)??

Rangers Rugby Vicenza: Paluello, Lisciani (37’st Gallinaro), Flynn, Meneguzzo, Cielo (5’st Foroncelli), Mercerat, Della Ratta (26’st Menegaldo), Torregiani, Saccardo, Peron (17’st Stanica), Trevisan (36’st Fassina), Speggiorin, Franceschini (28’st Messina), Franchetti (10’st Gutierrez), Lazzarotto (15’st Ceccato)?All. Luca Faggin, Alberto Saccardo??

Ruggers Tarvisium: Biasuzzi, Zago (5’st Gueretta), Giabardo G., Viotto, Pastrello, Giabardo A. (20’st Bordini), Pozzobon (1’st Curtolo), Lionieri, Scarpa (10’st Bertetti), Gentile (10’st Gui), Berlese, Resenterra (27’st Marcuz), Naka (25’st De Marchi), Ceccato, Fagotto (33’st Ridolfi)?All. Dalla Nora

??ARBITRO: Alex Frasson

?AA1: Alberto Favaro

AA2: Ferdinando Cusano

?CARTELLINI: 14’st giallo Foroncelli (Rangers Rugby Vicenza)?Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 2/4; Viotto (Ruggers Tarvisium) 0/2.?

MAN OF THE MATCH: Alberto Saccardo (Rangers Rugby Vicenza)

?NOTE: giornata soleggiata, forti raffiche di vento laterale, 250 spettatori, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Flaminia Piantella.?Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Ruggers Tarvisium 0.

13° GIORNATA 20/03/22 ore 14:30?Rangers Rugby Vicenza vs Ruggers Tarvisium 27-10 (5-0)?Rugby Paese vs Petrarca Padova 14-18 (1-4)?Valsugana Rugby Padova vs Valpolicella Rugby 43-12 (5-0)?Verona Rugby vs Rugby Badia 44-27 (5-1)?Rugby Casale riposo??

CLASSIFICA?

Rangers Rugby Vicenza 50?

Valsugana Padova 45?

Verona Rugby 28?

Rugby Badia 27?

Rugby Paese 27?

Petrarca Padova 22

?Ruggers Tarvisium 18?

Valpolicella Rugby 14?

Rugby Casale 13??

14° GIORNATA 27/03/22 ore 15:30?Valpolicella Rugby vs Rangers Rugby Vicenza?Petrarca Padova vs Rugby Casale?Valsugana Rugby Padova vs Rugby Paese?Ruggers Tarvisium vs Verona Rugby?Rugby Badia riposo