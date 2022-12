Rugby, serie A: la Rangers Vicenza allunga nella ripresa e travolge il Romagna (46-10)

Temperature basse, pioggia gelata, folate di vento e terreno pesante: questa la cornice ambientale che ha accolto le formazioni del Vicenza e del Romagna nel penultimo impegno sportivo del 2022.

PRIMO TEMPO

I biancorossi con assetto 2021 con Mercerat in cabina di regia, partono subito forte, prima Franchetti è protagonista di un bel break che porta i padroni di casa nei 22 metri in attacco, a seguire è Piantella a trovare il varco e finalizzare in meta una bella azione alla mano. Da posizione defilata Mercerat manca il bersaglio, 5-0. La difesa del Romagna si fa più aggressiva, quasi sempre al limite del fuorigioco – sarà una costante nel corso della gara – e riesce a disturbare sufficientemente la manovra della Rangers. Gli ospiti prendono coraggio e si affacciano in attacco provando un calcio di punizione con l’estremo Giannulli che non centra i pali. Vicenza è precipitoso e non riesce a dare continuità alle sue azioni complici anche i numerosi errori in touche. Mercerat alla mezz’ora calma gli animi da penalty che porta Vicenza oltre il break, 8-0. Romagna ha un sussulto e sempre con Giannulli ribatte subito con un calcio di punizione per rimanete attaccato alla gara 8-5. La Rangers si affida alla mischia per guadagnare terreno, il pilone Franceschini – oggi migliore in campo – al 36′ sfonda la linea difensiva e marca la meta del nuovo allungo Rangers. Mercerat davanti ai pali aggiunge la trasformazione 15-3 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Vicenza appare più concentrato e determinato. Peron realizza una meta di rapina che però non viene convalidata dal direttore di gara Matteo. I biancorossi allora provano con il drive avanzante ed è quindi Franchetti a schiacciare in meta. Pepu Mercerat trova i pali per il 20-3.

Romagna con orgoglio riparte in avanti e grazie ad una bella combinazione all’interno trova la meta trasformata in mezzo ai pali di Perju per il 20-10. Sul successivo restart Vicenza attacca con ancora più determinazione. La difesa romagnola è fallosa e pericolosa, arriva il giallo per il pilone Mazzone. I Rangers fiutano l’occasione ed in due minuti chiudono la gara. Verso l’ora di gioco la mischia vicentina lavora alla grande ed avanza come un treno, Gomez deve solo schiacciare per la meta del bonus, Mercerat trova l’addizionale per il 27-10. Passano pochi minuti e la Rangers imbastisce una bellissima azione che porta in meta il pilone Lazzarotto in sostegno all’ala. Pepu dalla bandierina manca di forza, 32-10. Il solco tra le formazioni è importante gli staff tecnici procedono con le sostituzioni. Il Romagna cala di intensità, Vicenza comanda le operazioni ma non riesce a trovare la via della meta anche a causa dei ripetuti fuorigioco della difesa ospite. Negli ultimi dieci minuti ancora due fiammate Rangers prima con il centro Gibi Meneguzzo che guizza tra le maglie della difesa e deposita in meta e poi con il mediano di mischia Pozzobon che riparte veloce e marca la settima meta di giornata. Mercerat preciso in entrambe le occasioni arrotonda lo score sul 46-10 finale.

Gara dai due volti per la Rangers, primo tempo con molta frenesia ed errori in touche che spezzettano la gara, nella ripresa la condizione atletica dei vicentini esce fuori e permette loro di macinare gioco ed allungare. Vittoria con bonus importante per mantenere salda la testa della classifica.

Domenica prossima, sempre alla Rugby Arena, l’ultima gara del 2022 – penultimo turno del girone d’andata – con la sfida della Rangers all’altalenante Casale.

TABELLINO - Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 11 dicembre 2022 – 9° giornata Serie A

Rangers Rugby Vicenza vs Romagna RFC, 46-10 (pt 15-3) mete 7-1

MARCATORI: 4’ m Piantella (5-0); 29’ cp Mercerat (8-0); 32’ cp Giannulli (8-3); 36’ m Franceschini tr. Mercerat (15-3); 6’st m Franchetti (20-3); 10’st m Perju tr Giannutti (20-10); 14’st m Gomez tr Mercerat (27-10); 16’st m Lazzarotto (32-10); 30’st m Meneguzzo tr Mercerat (39-10); 35’st m Pozzobon tr Mercerat (46-10)

RANGERS RUGBY VICENZA: Poletto, Foroncelli, O’Leary-Blade (27’st Meneguzzo), Lisciani, Cielo (1’st Scalco), Mercerat, Pozzobon, Gomez, Piantella, Peron (12’st Tonello), Pontanari (14’st Gallinaro), Nicoli (27’st Stanica), Franceschini (22’st Messina), Franchetti (12’st Gutierrez), Lazzarotto (22’st Ceccato).

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

ROMAGNA RFC: Giannulli, Zani, Greene, Vincic (34’st Donati), Perju, Gallo, Onofri (21’st Sergi), Maroncelli (27’st Buzzone), Cesari (26’st Gigante), Lamptey (5’st Villani), Baldassari (5’st Scermino), Sgarzi, Mazzone, Manuzi (21’st Sparaventi), Fantini (27’st Pirini).

All. Gianluca Ogier

ARBITRO: Franco Matteo (PN) - AA1: Costantini AA2: Giordani

CARTELLINI: 12’st giallo Mazzone (Romagna)

CALCIATORI: Mercerat (Vicenza) 5/8; Giannulli (Romagna) 2/3.

MAN OF THE MATCH: Benito Franceschini (Vicenza)

NOTE: giornata fredda e piovosa, terreno lento, 90 spettatori.

PUNTI conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Romagna RFC 0.

RISULTATI - 9° giornata 11 dicembre 2022 ore 14 e 30

Rangers Rugby Vicenza v Romagna RFC 46-10 (5-0)

Petrarca Padova v Ruggers Tarvisium 10-17 (1-4)

Rugby Casale v Valpolicella Rugby 8-15 (1-4)

Rugby Badia v Rugby Paese 8-17 (0-4)

Patavium Rugby Union v Valsugana Rugby Padova 15-38 (0-5)

riposa Verona Rugby

CLASSIFICA

Rangers Rugby Vicenza 37

Valsugana Rugby 32*

Ruggers Tarvisium 27

Verona Rugby 24

Petrarca Padova 23

Patavium Rugby Union 19*

Casale Rugby 16

Rugby Paese 16

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 10

Rugby Badia 5

* = deve ancora riposare

PROSSIMO TURNO - 10° giornata 18/12/2022 ore 14:30

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Casale

Romagna RFC v Petrarca Padova

Rugby Paese v Verona Rugby

Ruggers Tarvisium v Rugby Badia

Valpolicella Rugby v Valsugana Rugby Padova

riposa Patavium Rugby Union