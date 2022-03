Rugby, Serie A: la Rangers alla decima vittoria con Casale (31-17)

Rangers Rugby Vicenza parte forte facendo sentire il peso del pacchetto di mischia ed allunga con le marcature fotocopia da penaltouche di Torregiani e Stanica. Mercerat preciso solo nella prima conversione per il 12-0. Casale reagisce con tanto possesso ma niente punti. Alla prima ripartenza Vicenza ancora in meta con Menegaldo che conclude al meglio una bella combinazione tra Flynn e Foroncelli per il massimo vantaggio Rangers 17-0. Gli ospiti non mollano, giocano in velocità e sfruttando le indecisioni di posizionamento dei vicentini tra fine primo tempo ed inizio ripresa segnano due mete che riaprono la gara sul 17-10.

I Rangers si ricompattano e trovano con Franchetti (Man of the Match) la meta del bonus sempre da drive in rimessa laterale. che porta il parziale sul 24-10. Vicenza sembra essere sul punto di prendere il sopravvento sulla gara ma l'indisciplina ferma tutto.

Vicenza non si scrolla di dosso il Casale: i trevigiani trovano anche la terza meta e si riportano sotto break 24-17.

Nel finale la mischia vicentina, ritornata dominante, toglie dagli impacci i biancorossi e non concede più nulla. Torregiani chiude la gara con la seconda marcatura personale a seguito di un "carrettino da mischia ordinata" per il 31-17 finale. Esordio in biancorosso per i giovanissimi Foroncelli e Fassina.??Decima vittoria dei biancorossi che mantengono la testa della classifica ma che devono lavorare meglio sul punto d’incontro sia in attacco che in difesa in vista della sfida alla Tarvisium, sempre in casa domenica prossima.

TABELLINO - Vicenza, “Rugby Arena” - Domenica 13 marzo 2022 - 9° giornata Serie A?

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale 31-17 (pt 17-5) mete 5-3

MARCATORI: 7’ m Torregiani tr Mercerat (7-0) 12’ m Stanica (12-0) 29’ m Menegaldo (17-0) 41’ m Spreafichi (17-5) 2’st m Casale (17-10) 13’st m Franchetti tr Mercerat (24-10) 25’st m Cason tr Girotto (24-17) 40’st m Torregiani tr Mercerat (31-17)

Rangers Rugby VICENZA: Marin, Poletto (4’st Gallinaro), Flynn (22’st Zimello), Menegaldo, Foroncelli, Mercerat, Della Ratta (1’st Boscolo), Torregiani, Saccardo, Peron, Speggiorin (32’st Fassina), Stanica (34’st Nicoli), Messina (4’st Franceschini), Franchetti (24’st Gutierrez), Morselli (4’st Lazzarotto).?All. Luca Faggin, Alberto Saccardo.

Rugby CASALE: Girotto (38’st Benetello), Gallimberti, Ceccato, Spreafichi (5’st Pivato), Pastrello, Pizzinato, Menegaldo, Zanella, Lubiato (20’st Camatta), Rossi, Cason (25’st Gasparello), Cavallaro (35’st Malossi), Mazzola (30’st Ragogna). A disposizione: Carraretto, Bareato.?All. Filippo Giusti

ARBITRO: Francesco Meschini?AA1: Legnaro AA2: Vianello?CARTELLINI: 9’st giallo Lubiato (Rugby Casale); 34’st giallo Zanella (Rugby Casale)?

CALCIATORI: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 3/5; Girotto(Rugby Casale) 1/3.?

MAN OF THE MATCH: Filippo Franchetti (Rangers Rugby Vicenza)?

NOTE: Giornata soleggiata con temperature primaverili, raffiche di vento laterale, terreno in perfette condizioni, 350 spettatori.?

PUNTI conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Rugby Casale 0.



9° giornata recupero 13/03/22 ore 14:30?

originariamente programmata 23/01/22?

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale 31-17 (5-0)?

Ruggers Tarvisium vs Valsugana Rugby Padova 20-38 (0-5)?

Rugby Badia vs Rugby Paese 19-16 (4-1)?

Verona Rugby vs Valpolicella Rugby 24-30 (1-5)

?Petrarca Padova riposa

CLASSIFICA?

Rangers Rugby Vicenza 45

?Valsugana Padova 40?

Rugby Badia 26?

Rugby Paese 26?

Verona Rugby 23?

Ruggers Tarvisium 18

?Petrarca Padova 18?

Valpolicella Rugby 14?

Rugby Casale 13

Prossimo turno 13° giornata?20/03/22 ore 14:30

?Rangers Rugby Vicenza vs Ruggers Tarvisium?

Rugby Paese vs Petrarca Padova

?Valsugana Rugby Padova vs Valpolicella Rugby

?Verona Rugby vs Rugby Badia

?Rugby Casale riposo