Rugby, serie A: il Rangers Rugby Vicenza in trasferta nella Marca contro il Tarvisium

Dopo le due settimane di pausa riparte il torneo dei vicentini del Rangers Rugby. I ragazzi di Cavinato e Minto sono attesi dalla sempre emozionante sfida esterna con il Tarvisium. I biancorossi hanno sfruttato la pausa per perfezionare le fasi statiche ed aumentare le opzioni di attacco, pronti per andare a caccia del bersaglio grosso.

I trevigiani sono la quinta forza del campionato, grazie a tre vittorie ed una sconfitta con Valsugana, e sono l’unica formazione, assieme al Valsugana, ad essere riuscita a superare i biancorossi nel corso della scorsa stagione. Al termine di una partita rocambolesca infatti, i ragazzi del confermato coach Dalla Nora si sono imposti 39-38 proprio nell’ultima azione della gara.

Per la Rangers servirà dunque alzare il livello della concentrazione e dell’aggressività ed imporre il proprio ritmo, contro una squadra che non molla mai ed in casa riesce sempre a dare qualcosa in più.



PROGRAMMA sesta giornata, domenica 13 novembre 2022 ore 14 e 30:?

Ruggers Tarvisium v Rangers Rugby Vicenza?

Valpolicella Rugby v Petrarca Padova?

Rugby Paese v Romagna RFC?

Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby?

Patavium Rugby Union v Rugby Badia?

Riposa: Rugby Casale



CLASSIFICA alla quinta giornata?

Valsugana Rugby 21?

Rangers Rugby Vicenza 19?

Petrarca Padova 16?

Verona Rugby 15

?Ruggers Tarvisium 14

?Casale Rugby 10?

Patavium Rugby Union 9?

Rugby Paese 6?

Valpolicella Rugby 6?

Romagna RFC 5



?Rugby Badia 5