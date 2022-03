Rugby, serie A: i Rangers Vicenza vincitori a tavolino primi in classifica e il Valsugana Padova continua l'inseguimento

I Rangers Vicenza di Faggin e Saccardo, in questo weekend hanno osservato le rimanenti gare in programma della 14° giornata ed approfittato di questo riposo “forzato” (partita vinta a tavolino con punto bonus contro Valpolicella per loro indisponibilità) per ricaricare le energie in vista della sfida casalinga col Petrarca Padova di domenica prossima 3 aprile 2022 in casa (pre 15 e 30).

Valsugana continua l’inseguimento ottenendo anche questa domenica una vittoria con bonus su Paese 38-13. Petrarca ancora vincente 22-12 con Paese, la squadra cadetta patavina si conferma come uno dei team più in forma del 2022. Verona corsaro in trasferta con Tarvisium proprio sul filo di lana 21-22.

Per i biancorossi la sfida di domenica prossima sarà l’ultima prima di due turni di pausa dettati dalla giornata di riposo del 10 aprile. Originariamente era prevista la trasferta a Udine, e lo stop di Pasqua, prima della sfida che vale una stagione con Valsugana, ad Altichiero, il 24 aprile 2022.

Ospiti dei Rangers come detto i rugbysti padovani del Petrarca, una squadra giovane, con tanta voglia di correre e la possibilità di attingere dalla pregiata rosa della prima squadra attualmente in testa al Top10.??

RISULTATI 14esima giornata 27/03/22?

Valpolicella Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 0-20 (0-5)?

Petrarca Padova vs Rugby Casale 22-12 (4-0)

?Valsugana Rugby Padova vs Rugby Paese 38-13 (5-0)

?Ruggers Tarvisium vs Verona Rugby 21-22 (1-4)?

Rugby Badia riposo??

CLASSIFICA DOPO 14ESIMA GIORNATA?

Rangers Rugby Vicenza 55?

Valsugana Padova 50

?Verona Rugby 32

?Rugby Badia 27

?Rugby Paese 27

?Petrarca Padova 26?

Ruggers Tarvisium 19?

Valpolicella Rugby 14

?Rugby Casale 13

??PROGRAMMA 15esima giornata 03/04/22, ore 15:30?

Rangers Rugby Vicenza vs Petrarca Padova

?Rugby Casale vs Valsugana Rugby Padova?

Verona Rugby vs Rugby Paese

?Rugby Badia vs Valpolicella Rugby?

Ruggers Tarvisium riposo