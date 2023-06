Rugby, Serie A, finale promozione: Rangers Vicenza batte Lazio ed è in Top10 per la prima volta nella storia

Rangers Vicenza vince a Prato contro Lazio Rugby 1927 ed è promossa in Top10: un risultato storico per la palla ovale vicentina!

Allo stadio Chersoni è andata in scena domenica 4 giugno 2023 nel pomeriggio la finale del campionato maschile di serie A (la finale play off promozione) che si è conclusa con il punteggio 18-21 per i biancorossi.

Laziali in vantaggio fino al 58’ per 18-3. Vicenza non ci sta a perdere e mette in moto una rimonta che in 20’ porta i biancorossi sul 18-21. Nel recupero Vicenza gioca in doppia inferiorità numerica e rischia di perdere il vantaggio, ma alla fine contiene il temibile avversario che puntava al ritorno in massima serie dopo un anno di purgatorio in serie A.

TABELLINO SINTETICO DELLA FINALE DI SERIE A - Lazio Rugby 1927 vs Rangers Vicenza (18-21)

LAZIO RUGBY 1927: 15 Donato, 14 Sanchez Valarolo, 13 Baffigi, 12 Cruciani, 11 Santarelli, 10 Rodriguez, 9 Gilligan, 8 Donato, 7 Pilati, 6 Parlatore, 5 Colangeli, 4 Riccioli (C), 3 Maina, 2 Gisonni, Criach.?

In panchina: 16 Moscioni, 17 Hliwa, 18 Corcelli, 19 Tomasini, 20 Cannata, 21 Cristofaro, 22 Gianni, 23 Bonavolontà.

METE: Sanchez Valarolo 21′, Maina 35′

?TRASFORMAZIONI: Donato 22′?

PUNIZIONI: Donato 46′?

DROP: Rodriguez 26′

RANGERS VICENZA: 15 Poletto, 14 Lisciani, 13 O’Leary-Blade, 12 Scalco, 11 Foroncelli, 10 Mercerat, 9 Pozzobon, 8 Gomez, 7 Piantella (C), 6 Tonello, 5 Pontanari, 4 Nicoli, 3 Franceschini, 2 Frangini, 1 Lazzarotto.

In panchina: 16 Ceccato, 17 Gutierrez, 18 Messina, 19 Peron, 20 Gallinaro, 21 Trambaiolo, 22 Gelos, 23 Biasolo.

METE: Nicoli 58′, Piantella 77′?

TRASFORMAZIONI: Mercerat 59′?

PUNIZIONI: Mercerat 11′, 62′, 68′

DROP:-