Rugby, serie A: domenica 1 maggio ultima chance dei Rangers Vicenza con Paese

Nell’ultimo appuntamento di fronte al pubblico di casa della stagione regolare 2021-2022, i biancorossi di Faggin e Saccardo ospiteranno il Rugby Paese, quarta forza del torneo che domenica scorsa ha vinto a tavolino a causa covid col Casale.

La Rangers dal canto suo, dopo la sconfitta di domenica scorsa col Valsugana (Padova), non vuole darsi per vinta ed è fermamente convinta nel giocarsi l’ultima chance per agganciare nuovamente la testa della classifica: per farlo i vicentini dovranno avere la meglio con bottino pieno sui trevigiani sperare nel passo falso del Valsugana di scena a Verona, formazione che completa il podio della graduatoria del Girone 2 della Serie A.??Una giornata di campionato che mette di fronte le prime quattro squadre può sempre regalare qualche sorpresa.



I Rangers non hanno nulla da perdere nel giocare a viso aperto alla ricerca di vittoria e bonus mete; Paese da grande club onorerà la stagione fino alla fine.



Alla Rugby Arena dei Ferrovieri si preannuncia quindi una gara spettacolare, in attesa del risultato di Verona per capire se sarà veramente l’ultima chance di questa emozionante e durissima stagione.??

17° GIORNATA 01/05/22, ore 15:30?

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Paese?

Ruggers Tarvisium vs Petrarca Padova?

Rugby Badia vs Rugby Casale?

Verona Rugby vs Valsugana Rugby Padova

?Valpolicella Rugby riposo

??CLASSIFICA?

Valsugana Padova 65?

Rangers Rugby Vicenza 61?

Verona Rugby 41?

Rugby Paese 37?

Rugby Badia 33

?Petrarca Padova 31?

Ruggers Tarvisium 25?

Valpolicella Rugby 19?

Rugby Casale 13



BIGLIETTI PER L'ACCESSO ALLA TRIBUNA

Tribuna Rugby Arena di Vicenza (quartiere Ferrovieri-Parco Retrone): ingresso adulti pari a 5 euro. Ingresso gratuito per gli Under 16.

I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso la biglietteria della Rugby Arena a partire dalle ore 14 e 45. L’accesso alla struttura seguirà le norme anti covid valide il giorno della gara.