Rugby, serie A: Andrea Paparone arrivato al Rangers Vicenza

La Rangers Rugby Vicenza ha annunciato oggi con una nota che tra le sue fila è arrivato un nuovo pilone proveniente dal Top10. Si tratta di Andrea Paparone, pilone padovano di 27 anni, 185 centipetri di altezza, per 120 chilogrammi. Ha giocato nelle ultime due stagioni sportive alla Lazio Rugby nel massimo campionato italiano. Classe 1994, Andrea è cresciuto nel Valsugana Rugby dove ha contribuito alla promozione in Top12 del club padovano, prima di spostarsi al club laziale.

Già aggregato alla rosa del FirstXV di Vicenza, Paparone rinforza il già performante pacchetto di mischia vicentino e sarà a disposizione dei coach Faggin e Saccardo per la ripresa del Campionato fissata il 20 febbraio in casa con Badia Polesine.