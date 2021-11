Rugby, serie A: ai Rangers Vicenza non bastano 6 mete per piegare Tarvisium che vince di un punto

I biancorossi incappano nella prima sconfitta stagionale contro Tarvisium, mete 5-6, portando comunque a casa due punti bonus per mete segnate e distacco ridotto. Una partita dalle mille emozioni con numerosi capovolgimenti di fronte e squadre continuamente volte a sorpasso sul tabellone.

Vicenza segna delle mete bellissime al largo, oltre che con il drive, ma paga cara la frenesia nel gestire i vantaggi conquistati sul campo, consentendo ai trevigiani di restare sempre in partita.

Nel finale ancora un doppio giallo consente ai padroni di casa di segnare in bandierina all’ultima azione e segnare poi la difficilissima trasformazione che vale la vittoria. Complimenti alla Tarvisium che, in svantaggio, non ha mai mollato.

Domenica prossima 14 novembre 2021 la prima pausa del torneo, con la Rangers che tornerà in campo il 21 novembre alla Rugby Arena con Valpolicella.

TABELLINO - Botter Ruggers Tarvisium vs Rangers Rugby Vicenza, 39-38 (p.t. 20-24) mete 5-6

MARCATORI: p.t. 2' c.p. Viotto (3-0), 3' m Poletto tr. Mercerat (3-7), 12' m. Cincotto tr Viotto (10-7), 15' m. Pastrello tr Viotto (17-7), 17' m Poletto (17-12) 21' m. Lisciani (17-17), 28' c.p. Viotto (20-17), 40' m. Torregiani tr Mercerat (20-24) s.t.: m. 5' m. Ceccato (25-24), 11' m Ceccato tr Viotto (32-24), 20’ m. Della Ratta tr. Mercerat (32-31), 26' m. Marin tr. Mercerat (32-38), 39' m. Marcaggi tr Giabardo (39-38)

BOTTER RUGGERS TARVISIUM: Giabardo, Marcaggi, Viotto(30'st Bordini), Bertetti, Pastrello, Figuccia, Curtolo (v) Ceccato (21' st Guerretta), Lionieri, Gasparotto, Cincotto (21' st Zuin), Sponchiado, Naka (1' st De Marchi), Scanferlato (cap.), Montivero. ALLENATORE: Federico Dalla Nora

RANGERS RUGBY VICENZA: Marin, Poletto (27' st Menegaldo), Flynn, Meneguzzo, Lisciani, Mercerat, Della Ratta (21' st Francescato), Torreggiani, Piantella, Saccardo, Speggiorin, Trevisan (19’ st Nicoli), Franceschini (12’ st Messina), Cesaro (7' st Franchetti), Ceccato (19’ st. Lazzarotto). A disposizione: Stanica, Gallinaro. ALLENATORI: Luca Faggin, Alberto Saccardo

ARBITRO: Leonardo Masini (Roma); AA1 Scarpa (Venezia); AA2 Garro (Treviso)

CARTELLINI: 38' p.t. giallo Gasparotto (Tarvisium), 30' s.t. giallo Meneguzzo (Vicenza), 36' st. giallo Lazzarotto (Vicenza)

CALCIATORI: Viotto (Tarvisium) 5/6, Mercerat (Vicenza) 4/6, Giabardo G. (Tarvisium) 1/1

Note: tempo parzialmente nuvoloso., terreno in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Botter Ruggers Tarvisium 5 , Rugby Vicenza 2

Man of the Match: Riccardo Figuccia (Ruggers Tarvisium)

QUESTI I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA DELLA SERIE A GIRONE 2

Tarvisium vs Vicenza 39-38

Valpolicella vs Valsugana 13-39

Petrarca vs Paese 15-26

Udine vs Casale 0-61

Verona vs Badia rinviata al 28/11 per caso Covid

CLASSIFICA DOPO LA QUARTA GIORNATA

Valsugana 20

Vicenza 17

Paese 17

Casale 11

Verona 10*

Tarvisium 10

Petrarca 5

Valpolicella 2

Badia 0*

Udine 0

*una partita in meno