Rugby, serie A: a Vicenza domenica 19 marzo 2023 il big match del girone tra Rangers e Tarvisium

Domenica 19 marzo 2023 alle ore 14 e 30 presso la Rugby Arena di Vicenza, la 17esima giornata della Serie A propone il big match tra i vicentini, leader del campionato, ed i diretti inseguitori della Tarvisium.

Vicenza e Treviso, biancorossi e rossi, la sfida tra Rangers e Tarvisium è da sempre una delle sfide più emozionanti e vibranti della stagione. Le due formazioni condividono il palcoscenico del girone veneto della Serie A da numerose stagioni. L’incontro tra i vicentini e le magliette rosse è molto sentito e regala ogni volta un grande spettacolo.

Ad aggiungere benzina a questa miscela esplosiva ci pensano i risultati sportivi di questa stagione. Le due squadre infatti arrivano alla sfida appaiate ai vertici della classifica: Vicenza in testa a quota 62 punti grazie a tredici vittorie su quattordici gare, Tarvisium insegue a quota 55 frutto di dodici vittorie e due sconfitte.

QUI RANGERS VICENZA

La Rangers di Cavinato e Minto è ferma da due settimane ed ha preparato al meglio l’ultimo scontro diretto stagionale che mette sul piatto, in caso di vittoria, una bella ipoteca sul passaggio ai playoff.

QUI TARVISIUM

La Tarvisium di Coach Dalla Nora dal canto suo arriva a Vicenza forte della striscia di dieci vittorie consecutive iniziata proprio dopo la sconfitta dell’andata, quando i biancorossi di Capitan Piantella espugnarono il San Paolo 13-23 vendicando la fatale sconfitta 39-38 della stagione 21-22. Di li in poi, le magliette rosse hanno progressivamente alzato il livello potendo contare sull’ottima mischia e la rapidità dei trequarti e domenica avranno l’occasione di riaprire i giochi per i playoff a cinque giornate dal termine della stagione regolare.

Vicenza è attesa da questo nuovo banco di prova per confermare quanto di buono ha fatto in questa stagione, ma servirà tutta l’attenzione e la determinazione della rosa vicentina per contenere le velleità degli ospiti.

Una domenica da vivere assolutamente alla Rugby Arena per sostenere il FirstXV vicentino in questo fondamentale snodo stagionale. I biancorossi potranno infatti contare sul supporto degli appassionati vicentini in tribuna.

IL PROGRAMMA della 17esima giornata 19 marzo 2023 ore 14 e 30

Rangers Rugby Vicenza v Ruggers Tarvisium

Petrarca Padova v Valpolicella Rugby

Romagna RFC v Rugby Paese

Verona Rugby v Valsugana Rugby Padova

Rugby Badia v Patavium Rugby Union

riposa: Rugby Casale

CLASSIFICA

Rangers Rugby Vicenza 62

Ruggers Tarvisium 55

Valsugana Rugby 47

Petrarca Padova 47

Verona Rugby 44

Patavium Rugby Union 32

Rugby Paese 31

Casale Rugby 24

Rugby Badia 23

Valpolicella Rugby 20

Romagna RFC 20