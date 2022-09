Rugby, amichevoli: Rangers Vicenza battono Patavium con tre mete

Pomeriggio assolato e terreno in perfette condizioni hanno fatto da cornice alla prima uscita dei Rangers Rugby Vicenza, dopo la sfida casalinga tra Bianchi contro Rossi della settimana scorsa. Alla Rugby Arena sabato 17 settembre la sfida con i neopromossi del Patavium dell'ex coach Faggin ha dato tanti segnali agli staff tecnici in vista dell'inizio della stagione in programma il 2 ottobre.

Molto buona la prestazione difensiva vicentina che non ha concesso nulla ai patavini; qualche sbavatura invece nella fase d'attacco che non ha permesso ai biancorossi di arrotondare il punteggio. Ovviamente da rivedere le fasi statiche, al primo vero banco di prova stagionale, che necessitano più continuità di rendimento.

Molto bene invece l'esordio nei seniores dei quattro under19 biancorossi aggregati alla preseason della Serie A: Bortolan, Salvò, Scalco, Signorini.

Il prossimo weekend si alza il numero dei giri con il "7° Trofeo Canova" con i biancorossi impegnati alla Rugby Arena nel triangolare con Valsugana e Biella.

TABELLINO - Rangers Rugby Vicenza vs Patavium Rugby Union, 17-0 (mete 3-0)

MARCATORI: 39’ m Piantella tr Mercerat, 30’st m Pozzobon, 40’st m Pozzobon.

RANGERS RUGBY VICENZA: Marin, Foroncelli, Lisciani, Meneguzzo, Biasolo, Mercerat, Pozzobon, Piantella, Peron (C), Gallinaro, Stanica, Nicoli, Franceschini, Gutierrez, Lazzarotto, Ceccato, Franchetti, Tonello, Signorini, Cielo, Poletto, Salvò, Messina, Bortolan, Scalco.

Allenatore: Andrea Cavinato. Assistente: Francesco Minto.

PATAVIUM RUGBY UNION: Trambaiolo, Marini, Broggin, Greggio, Grisotto, Fanton, Prati, Marcolongo, Simonato, Tognon, Girotto, Ferraresi, Ceolin, Michelotto, Giutiatti (C), Arena, Gemelli, Franceschetto, Masetto, Angelone, Fincato E., Marcato, Fincato R.

Allenatore: Luca Faggin. Assistente: Paolo Palandrani.

Arbitro: Jaco Erasmus