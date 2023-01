Roller derby femminile: a Vicenza le Anguanas impegnate nel quarto triangolare valido per i play off con Bergamo e Bolzano

Si svolge sabato 28 gennaio 2023 a Vicenza a partire dalle ore 12 il quarto concentramento per i play off del campionato italiano della Lega Italiana di roller derby.

Alle ore 13 al palaFerrarin prende il via il match tra Crimson Vipers Roller Derby Bergamo e Alp’n Rockets Rollerderby Bolzano. Alle 15 e 30 le padrone di casa The Anguanas-Vicenza Roller Derby sfidano le bolzanine. Alle ore 18 ancora le creature dei boschi padrone di casa nell’ultimo match di giornata contro le vipere bergamasche.

Spettacolo assicurato!

Sotto come si presentano in campo le Criminal Bullets di Bergamo (foto: Lega Italiana Roller Derby-Facebook)

Blocchi e cariche diurante il gioco sull'ovale (foto: Lega Italiana Roller Derby-Facebook)