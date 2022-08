Boxe, titolo europeo supergallo: Rigoldi pronto per la grande sfida in casa

Giovedì 4 agosto 2022 la conferenza stampa e le operazioni ufficiali di peso alla vigilia del grande appuntamento per il titolo Unione Europea in programma giovedì 5 agosto, che avrà per protagonista il campione vicentino Luca Rigoldi. L’appuntamento è per le ore 18 e 30 al Palasport di Dueville in una serata Fight Card che vedrà impegnati fino alle 22 e 45 pugili di diverse categorie.

Rigoldi, in particolare, incontrerà verso le 21 lo sfidante belga di origini magrebine Geram Eloyan nella categoria supergallo. Si tratta di una messa in palio volontaria che metterà alla prova le ambizioni future dell’atleta di casa nostra, il quale non si nasconde la difficoltà dell’impegno.

«Mi sono preparato bene, secondo i programmi e mi sento pronto a dare il meglio - ha affermato Luca Rigoldi -. Il mio rivale viene qui per fare il risultato e tutto sommato sono io quello che ha più da perdere. Non so che tattica adotterà, se partirà subito forte, ma penso sia più facile che scelga un approccio d’attesa. Il suo curriculum, con qualche vittoria prima del limite fa capire che ha un buon pugno, starà quindi a me prendere subito il controllo del match».

E conclude il pugile professionista vicentino dei pesi supergallo: «Combatterò a casa mia, con il pubblico a favore e tutti sanno quanto questo possa contare sullo sviluppo dell’incontro. Anche per questo voglio fare bella figura».