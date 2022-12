Rangers Pallanuoto Vicenza inizia l'avventura in serie B a Genova contro la Sportiva Sturla

La squadra Rangers Pallanuoto Vicenza che sabato 3 dicembre a Genova debutterà in serie B a Genova contro i padroni di casa della Sportiva Sturla, ha fatto visita nei giorni scorsi al vicesindaco e assessore allo sport Matteo Celebron.

A guidare la società sono il presidente Ruggero Parolin, la vicepresidente Barbara Porto, i consiglieri Luca Bonadeo, Floris Gonzato, Armando Merluzzi, Massimo Messina e Filippo Piovan.

Fanno parte dello staff tecnico l’allenatore Mirco Dal Bosco, cui sono affidate la prima squadra e le giovanili Under 20 e Under 16, i tecnici Federali Nicola Frazza (Under 14) e Luca Simioni (Under 12) e Roberto Minervini, ex giocatore.

Per quanto riguarda la squadra, 13 dei 19 atleti sono nati tra il 2007 a 2003: il Cda della società ha scelto di dare fiducia al gruppo che ha lavorato bene nelle ultime stagioni, favorendo la crescita dei giovani protagonisti della promozione.

Nel campionato 2022-2023 il Vicenza è stato inserito nel Girone 1, che vede impegnate le società Sportiva Sturla, GEAS Milano, Piacenza PN, Locatelli GE, Sporting Lodi, N.C. Monza, PN Bergamo, Busto PN e Aquatica TO. La prima partita per i biancorossi sarà a Genova contro la Sportiva Sturla, che lo scorso anno militava in serie A2.

NOTE SU PALLANUOTO VICENZA

Fondata nel 2020, la società Pallanuoto Vicenza s.c.s.d., nata in continuità con l’esperienza di Nuoto Vicenza, di cui ha raccolto la struttura tecnica ed i titoli sportivi, negli ultimi due anni ha lavorato, pur nelle difficoltà legate alla pandemia, alla costruzione di una solida struttura societaria e al continuo incremento delle attività agonistiche dai più piccoli ai più grandi.

II campionato di serie C 2021/22 si è concluso con la promozione in serie B a coronamento del lavoro avviato nella stagione 2011-2012 quando, dopo uno splendido periodo in serie B (dal 2002 al 2010), si è scelto di guardare al futuro ripartendo dallo sviluppo del movimento giovanile in modo da portare ad una prima squadra con ragazzi nati e cresciuti nel vivaio vicentino.