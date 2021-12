Rally: per la GEIDUE di Thiene un bilancio positivo del 2021

Tempo di bilanci di fine stagione anche per la GEIDUE asd, la giovane scuderia rallystica vicentina che ha sede a Thiene (Vicenza) che lo scorso mese di novembre ha concluso la seconda annata di attività sportiva.

Sono stati otto i rally a cui gli equipaggi neroverdi hanno preso parte, tra Veneto e Trentino Alto Adige e il consuntivo che se ne trae è decisamente positivo.

I RISULTATI ECCELLENTI DELLA SCUDERIA GEIDUE DI THIENE

Su tredici presenze, si sono contati tre podi assoluti, quattro di Raggruppamento e ben otto di classe il tutto impreziosito dalla vittoria assoluta al Lessinia Rally ottenuta da Riccardo Bianco e Nicola Rutigliano con la Ford Sierra Cosworth 4x4 Gruppo A.

Altri due risultati eccellenti, i secondi assoluti al Rally della Valpolicella e al recente Città di Schio che grazie al piazzamento ha portato i punti necessari a proclamare Bianco vincitore dell’edizione 2021 del Trofeo Rally AC Vicenza.

Di spessore anche i due sigilli – da leggersi come vittorie di classe – di Nicola Casa con l’Opel Corsa al Rally Campagnolo e da Stefano Sbalchiero con la Fiat 127 al Lessinia: una vittoria fortemente voluta, e meritata, in una stagione in cui la fortuna non è stata molto benevola col giovane pilota di Calvene. Una doverosa menzione anche per i navigatori Federico Casa e Mauro Cumerlato, il cui apporto è stato uno dei tanti elementi indispensabili per raggiungere gli obiettivi.

RICCARDO BIANCO (GEIDUE) E' SODDISFATTO

«Alti e bassi, gioie e qualche amarezza hanno caratterizzato il 2021 – racconta il coordinatore del team Riccardo Bianco – ma in generale posso ritenermi soddisfatto per quanto abbiamo vissuto e dato sui campi di gara». Ma c'è un però: «È mancato l’obiettivo del Trofeo di Zona - prosegue Bianco -, ma la vittoria nel Trofeo AC Vicenza è stato il giusto riconoscimento al termine della stagione in cui ho dovuto stringere i denti e il primo titolo che arriva in GEIDUE».

«Ora attendiamo i calendari ufficiali del prossimo anno - conclude il dirigente e pilota di Geidue - e poi saremo in grado di abbozzare il programma di massima. Voglio in chiusura ringraziare le persone e le aziende che ci sostengono, senza il supporto delle quali non sarebbe stato possibile raggiungere certi risultati e puntare a nuovi traguardi nella stagione a venire».