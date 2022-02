Rally: per il trofeo A112 le premiazioni in Fiera a Vicenza il 19 e 20 febbraio 2022

Sono state di recente ufficializzate luogo e data delle premiazioni dell’edizione 2021 del Trofeo A112 Abarth Yokohama, la Serie ufficiale organizzata dal Team Bassano che si era conclusa lo scorso fine novembre a Chieri in occasione della "Grande Corsa".

Ad ospitare per la prima volta la cerimonia, sarà Rally Meeting l’evento organizzato da Miki Biasion alla Fiera di Vicenza che si svolge sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022.

19 E 20 FEBBRAIO IN FIERA A VICENZA

Durante la prima giornata il programma ufficiale della “due giorni” dedicata al mondo del rally, prevede lo svolgimento delle premiazioni del Trofeo con inizio alle ore 15 e grazie agli accordi stipulati con l’organizzatore, i conduttori premiati beneficeranno dell’ingresso gratuito in fiera presentandosi direttamente alla cassa.

I CAMPIONI CHE VENGONO PREMIATI

A sfilare sulla passerella per ritirare i premi saranno i vincitori assoluti Pietro Baldo e Davide Marcolini, che assieme a Franco Beccherle, Emanuele Dal Bosco, Luigi Battistel e Denis Rech compongono il podio assoluto; toccherà poi a Nicolò De Rosa, vincitore della classifica “under 28”, a Maurizio Ribaldone e Guido Zannone primi tra le vetture di “Gruppo 1” e infine al trio di piloti “over 60” che si sono giocati la speciale graduatoria nella quale l’ha spuntata Marcogino Dall’Avo, precedendo Giacomo Domenighini e Giuseppe Cazziolato che si ritroveranno sul podio da dove sicuramente si lanceranno la sfida per la stagione che va ad iniziare.

PRESENTAZIONE TROFEO A112 ABARTH YOKOHAMA NUMERO 13

Congiuntamente alla celebrazione dei premiati, sarà presentata ufficialmente la 13esima edizione del Trofeo che prenderà il via tre settimane più tardi sulle prove speciali del Rally delle Vallate Aretine. Toccherà poi al Costa Smeralda nella nuova data d’inizio aprile, mese che si chiuderà con la disputa del Valsugana; a chiudere il primo girone l’immancabile Rally Campagnolo di fine maggio seguito, tre settimane più tardi dal Lana Storico, prima della lunga pausa estiva. I contendenti si ritroveranno dopo la metà di settembre per la doppia sfida dell’Elba Storico e, come nel 2021, toccherà a La Grande Corsa emettere i verdetti a fine novembre.

Extra classifica, la parentesi di fine anno con l’assegnazione della Coppa A112 Abarth Terra che verrà messa in palio un paio di settimane prima di Natale al 2° Rally del Brunello.

Con la pubblicazione nel sito www.trofeoa112abarth.com del regolamento approvato da ACI Sport nei giorni scorsi, si sono aperte anche le iscrizioni alla Serie che dovranno esser inviate utilizzando il modulo già presente nel portale.