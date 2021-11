Rally: il Team Bassano nel fine settimana in gara dalle Alpi alla Sicilia

E' inarrestabile l’attività sportiva per il Team Bassano che conta trenta equipaggi iscritti nei tre rally storici in programma nel fine settimana.

IL TEAM BASSANO A CHIERI SABATO 27 NOVEMBRE PER LA GRANDE CORSA

Il numero più consistente di equipaggi è quello che si conta a La Grande Corsa, rally e regolarità sport in programma a Chieri (Torino) al via della quale se ne conteranno ben 17: 16 nel rally e uno, quello composto da Andrea Giacoppo e Nicola Randon su Lancia Fulvia HF, nella regolarità sport. Nel rally s’inizia con la Porsche 911 SC di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio tallonata dalla Ford Escort RS di Ivan Fioravanti con Annalisa Vercella Marchese sul sedile di destra; sarà poi il turno della Lancia Rally 037 di Edoardo Valente e Jeanne Françoise Revenu con un quartetto di “due litri” tutte di casa Opel, con l’Ascona SR 2.0 dei vincitori di Zona 2 del T.R.Z. Alessandro Mazzucato e Massimo Boni, per passare all’esemplare in versione SR 1.9 di Stefano Carminati e Antonello Moncada, fino alle Kadett GT/e di Luca Cattilino con Giorgio Pesavento e quella di Massimo e Matteo Migliore.

Si prosegue col debutto coi colori del Team Bassano per Carlo Fontanone e Chiara Bruno che si affideranno ad una Volkswagen Golf Gti in versione Gruppo 4 e l’elenco viene completato da Elia Scotti che ritrova il volante della Lancia Fulvia Coupè 1.3 navigato da Francesco Donati, e dalla Ford Fiesta 1.1 di Claudio Azzari e Massimo Soffritti. Alla decina elencata, si sommano altri sei equipaggi in gara nel Trofeo A112 Abarth Yokohama per il quale è stato emesso il comunicato dedicato. Dieci le prove speciali da affrontare, tutte nella giornata di sabato 27 novembre.

IL TEAM BASSANO AL RALLY CITTÀ DI SCHIO SABATO 27 NOVEMBRE 2021

Nove gli equipaggi iscritti al rally scledense valevole quale ultimo round del Trofeo Rally AC Vicenza, con otto presenze nel rally storico ed una nel moderno.

Ad aprire l’elenco sono Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi su Lancia Stratos, col papà pronto ad ingaggiare una nuova sfida in famiglia visto che con la Ford Sierra Cosworth 4x4 sarà in gara il figlio Giovanni con al suo fianco Giulia Zanchetta. Tocca poi a Fabio Garzotto e Andrea Sbalchiero con la Lancia Delta Integrale e al via ci sarà anche l’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin con Elisa Presa alle note e tra le “due litri” al via anche la BMW 318is di Gianluca Testi e Marco Benvegnù. Ancora un’Alfa Romeo, ma in versione 33 1.5, per Stefano Segnana e Giovanni Somenzi e a chiudere la lista un “derby” tra le Autobianchi A112 Abarth di Raffaele Scalabrin e Jacopo Biasion: il primo navigato da Nicolò Marin, il secondo da Marta Carello. Con una Peugeot 106 Rally Gruppo A, nel rally moderno sarà in gara Riccardo Pellizzari affiancato da Nicola Peterlin. Sei le prove da affrontare sabato 27 con partenza ed arrivo a Schio.

AL TINDARI RALLY DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Nel terzo evento del fine settimana, che si correrà in provincia di Messina, sono quattro i portacolori del Team Bassano iscritti al rally storico. A formare il quartetto, la Porsche 911 RSR di Marco Savioli e “Davis”, l’Opel Kadett GSI di Mario Avara e Giancarlo Cilia, la Fiat Ritmo 75 di Giuseppe Savoca con Carlo D’agostino e, infine, la Volkswagen Golf GTI di Alfredo Gippetto e Paola Di Blasi. Anche in questa gara, sei le prove in programma, tutte nella giornata di domenica 28 con partenza ed arrivo a San Piero Patti.

AL COSTA BRAVA UN BUON PIAZZAMENTO per NOBERASCO E FERRARA SU BMW M3

Nello scorso fine settimana si è corso il Rally Historic Costa Brava valevole per il Campionato Europeo FIA, al termine del quale Gabriele Noberasco e Michele Ferrara si sono piazzati sesti assoluti con la BMW M3.