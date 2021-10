Rally Due Valli Historic: Team Bassano sul podio

Secondo assoluto con Patuzzo e Martini nel rally veronese valevole per il T.R.Z. il team dall’ovale azzurro incassa le vittorie di secondo e terzo Raggruppamento oltre a quella delle scuderie

Due vittorie nei Raggruppamenti piu? quella delle scuderie, e un secondo piazzamento assoluto: questo il ricco bottino del Team Bassano al recente Rally Due Valli Historic che si e? svolto a Verona sabato scorso, con validita? per il T.R.Z. della seconda Zona.

E? mancata solo la vittoria assoluta, quella che avrebbe portato il bis a Nicola Patuzzo e Alberto Martini vincitori nel 2020, i quali si sono dovuti accontentare della piazza d’onore conquistata alla guida della Toyota Celica 4WD Gruppo A sulle strade di casa. Soddisfazione anche per la prestazione di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi che tornano finalmente a vedere il traguardo in una gara e lo fanno portando alla vittoria di 2° Raggruppamento la Lancia Stratos, con la quale realizzano anche la quarta prestazione nella generale, preceduti solo da vetture del piu? recente periodo J2.

Alle loro spalle, quinti, chiudono Massimo Voltolini Archetti e Giuseppe Morelli che si aggiudicano anche la vittoria di 3° Raggruppamento con la Porsche 911 SC Gruppo 4 e sulle insidiose prove del Due Valli si registra una nuova eccellente prestazione per mano di Alessandro Mazzucato e Massimo Boni che svettano con autorita? nella competitiva classe 2-2000 portando l’Opel Ascona SR in settima posizione assoluta.

A chiudere la top-ten, un’altra Porsche coi colori del Team Bassano: la 911 Gruppo B di Alberto Sanna che al rientro in gara dopo una lunga assenza, assieme ad Alfonso Dal Bra coglie la soddisfazione della vittoria di classe.

Appena fuori dalla prima decina chiudono Gianluigi Baghin ed Elisa Presa, terzi di classe su Alfa Romeo Alfetta GTV Gruppo 2 e due posizioni piu? in basso troviamo la Fiat Uno Turbo Gruppo A di Lorenzo Scaffidi e Natascia Freschi che collezionano una nuova vittoria di classe. Unico ritiro, quello della Fiat 131 Abarth di Danilo Pagani e Adriano Beschin.

BUONA PRESTAZIONE DI ZUMELLI-GIBELLINI AL TOUR DE CORSE

Grazie alla prestazione globale di squadra, e? un nuovo successo tra le scuderie per il team guidato da Mauro Valerio che si rallegra anche per la brillante prestazione conseguita da Luisa Zumelli al Tour de Corse Historique dove coglie un’ottima trentacinquesima posizione assoluta con la Porsche 911 RS condivisa assieme ad Umberta Gibellini, dopo un’avvincente gara durata ben cinque tappe.

Nella stessa competizione era impegnato anche Maurizio Elia, navigato da Claudio Quarantani, che si e? ritirato dopo la prima tappa.

GIACOPPO-GRILLONE ALLA COPPA MAZZOTTI

Uno sguardo anche al settore della regolarita? dove Andrea Giacoppo, con la Lancia Fulvia HF sulla quale e? tornato a far coppia con Daniela Grillone Tecioiu, si e? classificato diciannovesimo assoluto e terzo di Raggruppamento alla Coppa Franco Mazzotti.