Rally di Schio: il campione Manuel Sossella cerca il riscatto

La scorsa edizione al Rally Città di Schio ha vinto proprio lui, Manuel Sossella: il pilota vicentino risulta iscritto all'edizione di sabato prossimo 27 novembre 2021. Torna al volante della Hyundai i20 Ng R5 ritrovando sul sedile di destra il fidato Gabriele Falzone assieme al quale cercherà quel risultato che possa far chiudere positivamente una stagione dall’esito alquanto interlocutorio.

SOSSELLA DELUSO DALLA SUA PRESTAZIONE AL CITTA' DI BASSANO PUNTA SULLO SCHIO

«In questo 2021 ho corso tre rally - racconta Sossella nel pre gara - affidandomi definitivamente a vetture della categoria R5 dopo tante gare, e soddisfazioni, con le WRC. Passato al volante della vettura coreana mi aspettavo un ritorno ai livelli che reputo consoni al mio curriculum sportivo, ma i riscontri del recente Città di Bassano non hanno portato gli esiti a cui puntavamo».

«Saremo al via dello Schio - spiega Sossella - sia per continuare l’apprendistato con la performante vettura messaci a disposizione da Friùlmotor, sempre gommata Pirelli, ma soprattutto per cercare di tornare a quei ritmi di gara che possano dare, a noi e agli appassionati sostenitori che da anni ci supportano, quegli stimoli per pianificare la stagione sportiva 2022. Gli avversari coi quali misurarci non mancano e, viste le previsioni meteo, dovremmo esser abili anche ad azzeccare la gommatura più adatta alle condizioni delle strade».

Sei le prove speciali su cui si giocherà la sfida dell’ultimo rally dell’anno per il duo della scuderia New Turbomark, con tratti storici del rally scledense quali Santa Caterina, Pedescala e Treschè Conca per 55,70 chilometri cronometrati tutti in programma sabato 27 novembre 2021.